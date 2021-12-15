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英国报告感染奥密克戎毒株病例激增

2021年12月15日08:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦12月14日电 （武一丹、董青）变异新冠病毒奥密克戎毒株在英国快速传播，过去24小时英国新增1576例感染奥密克戎毒株的确诊病例，确诊总数达到4713例。

英国首相鲍里斯·约翰逊此前在唐宁街的讲话中表示，英国与新变异新冠病毒毒株战斗面临紧急情况。他强调，变异新冠病毒毒株传播力极快，紧急强化疫苗保护措施迫在眉睫，呼吁符合条件的公众尽快接种第三针加强针。

与此同时，他宣布在英格兰地区启动紧急计划，加快推进加强针的快速实行，目标每天为100万人接种加强针。所有符合条件的18岁以上成年人，都可以进行快速预约，尽快接种。英国将在年底前为2200万人口接种加强针。

英国卫生大臣贾维德宣布，由于奥密克戎毒株已经在全球范围内传播，明天开始取消所有红色国家名单，但对所有外国人入境德检测要求将会被保留。他还表示，英国实际的每日新增感染或高达20万，伦敦奥密克戎感染占比达44%，未来48小时，它将成为伦敦的主要传播毒株。预计未来几周，新冠住院和死亡人数将急剧增加，英国国家医疗服务体系（NHS）必须恢复应急准备的最高水平。

面对奥密克戎毒株的威胁，苏格兰和威尔士计划实施更严格措施，苏格兰首席大臣尼古拉·斯特金出台了更为严格的隔离政策：如果其中一个家庭成员病毒呈阳性，整个家庭都需要进行自我隔离。 

(责编：王禹蘅、常红)

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