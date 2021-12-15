据新华社北京12月14日电 （记者史竞男）中国新闻出版研究院日前发布《“一带一路”国际出版合作发展报告（第三卷）》。报告显示，“十三五”期间，我国与“一带一路”相关国家的版权贸易总数从2016年的3808项增长到2020年的10729项，经历了迅猛上升到井喷时期再到逐渐稳定的过程，出版合作进入提质增效阶段。

该报告采用国别报告结合案例的形式，主要涉及中东欧、阿拉伯、非洲东部、南美洲、南亚以及周边地区等12个“一带一路”相关国家，较为全面反映了相关区域出版业的整体概貌，展现出“一带一路”出版合作在协助各国人民共同抗疫、加强舆论引导和话语体系构建、实现文化强国建设愿景、构建人类命运共同体中所发挥的作用。

报告显示，2020年我国与“一带一路”相关国家的版权贸易总量为10729项，其中输出9118项、引进1611项，与2019年相比分别减少553项、311项和242项。版权输出引进数量均出现一定程度回落，究其原因，一方面，疫情影响下，“一带一路”国家出版合作沟通不畅造成版权贸易协议签订数量减少；另一方面，也反映了由于政策引导，走出去主要出版单位摒弃早期盲目追求版权贸易数量的方式，而将更多精力放在合作项目的落地效果上。

由中国新闻出版研究院组织撰写的《国际出版业发展报告（2020版）》同步发布。

14日在京举行的报告出版座谈会上，专家表示，在政策持续引导下，我国出版机构对外合作进一步致力于双向交流互动，与多国开展经典著作互译出版等项目，让世界看到一个真实、立体、全面的中国，让世界更好地读懂中国共产党。我国出版业应立足建设社会主义文化强国的高度，讲好中国故事，实现更高水平走出去。同时，应抓住数字出版进程加速的时机，增强技术赋能，抢占市场先机，在融合出版中实现内容高效率传播。

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