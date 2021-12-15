本报北京12月14日电 （记者万宇）外交部发言人汪文斌14日在例行记者会上说，中方谴责美方打着“民主”“人权”旗号，对阿富汗、伊拉克、叙利亚等国发动军事干涉的野蛮行径，呼吁国际社会对美军在世界各地滥杀无辜平民的战争罪行进行调查追责。

据美国媒体报道，美国防部长奥斯汀批准了两名高级指挥官的建议，根据这一建议，参与阿富汗喀布尔无人机袭击事件造成10名平民死亡的美军事人员将不受任何形式的惩罚。

汪文斌在回答相关提问时说，美军在阿富汗杀害平民的暴行不可接受。美国以各种理由为凶手开脱、使其免受惩罚的行为更令人无法容忍。

“当美方在‘领导人民主峰会’上大谈‘民主’‘人权’的时候，那些死于美军枪口下的阿富汗无辜民众却没有人过问，他们家人的冤屈却无处申诉，这就是美国鼓吹的‘民主’‘人权’带给世界的残酷现实。”汪文斌说。

他说，中方谴责美方打着“民主”“人权”旗号，对阿富汗、伊拉克、叙利亚等国发动军事干涉的野蛮行径。“我们呼吁国际社会对美军在世界各地滥杀无辜平民的战争罪行进行调查追责。”

“正义或许会迟到，但不会缺席。”汪文斌说，美国以所谓“民主”“人权”为借口，在世界上肆意妄为的时代已经结束，美军杀害各国无辜平民的罪行受到清算的一天终将来临。

《 人民日报 》（ 2021年12月15日 17 版）

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