本报记者 李志伟

当地时间12月13日，美国国防部发言人柯比说，没有美军成员会因8月阿富汗无人机空袭误杀平民而面临纪律处分。他表示，国防部长奥斯汀已经收到了一份针对空袭的高级别评估报告，报告中没有做出任何问责的建议。柯比说：“国防部长认同报告中的建议，他不会追加额外的问责措施。”

今年8月29日，在美国撤军阿富汗的最后几天，美军执行了一场无人机空袭。美军称收到情报显示极端组织“伊斯兰国”可能会在喀布尔机场发动袭击，于是针对一个“目标”发射了无人机导弹，然而这个“目标”实际上是阿富汗当地的一个十口之家，包括3名成人和7名儿童。

《纽约时报》12月12日披露了美军在叙利亚的一个绝密作战部队以及该部队杀害平民的情况。文章指出，美军在2014年至2019年期间成立一个作战小组，全天候为美军的空袭识别和锁定打击目标。该部队违背了避免伤及无辜平民的原则，操作无人机空袭“杀害收割中的农民、街头嬉戏的儿童、逃避交战的家庭、藏匿于楼房的村民”。

12月3日，美国中央司令部发言人比尔·厄本表示，美军当天在叙利亚西北部发动的无人机空袭，可能造成了平民伤亡。美联社报道说，这是美军海外军事行动伤害平民的又一起案例，事件导致6名平民受伤，其中一名儿童头部受伤严重。

《纽约时报》日前披露，美国军方还有意隐瞒了一起严重的伤害平民事件。2019年3月，美军在叙利亚巴格兹镇的一次空袭导致64名平民死亡。前往现场的平民观察员发现了大量妇女和儿童的尸体。事后，以美军为首的联军用推土机推平了轰炸现场。《纽约时报》称，在巴格兹空袭发生后，美国军方几乎“每一步都在设法掩盖这场灾难性的空袭”，死亡人数被低估，报告被拖延、粉饰、列为机密。

一起起被曝光的美军海外行动导致的大量平民伤亡事件，引发国际社会的强烈谴责。美国非法发动战争和军事行动不仅夺去了大量各方军人的生命，更造成了极为严重的平民伤亡和财产损失，导致巨大的人道主义灾难。有统计数据显示，自2001年以来，美国非法发动战争和军事行动造成超过80万人死亡，数千万人流离失所。美国在叙利亚、伊拉克、阿富汗等多国发动空袭超过9万次，在空袭中丧生的平民最高或达4.8万名。

就在五角大楼宣布对12月3日的空袭事件进行调查的前一天，21家非政府组织致信奥斯汀，对美军事行动导致平民伤害表示严重关切，要求美军对其在海外战争中造成的平民伤害负责，并调查可能的战争罪行。信中说，美军伤害平民的事实说明，美军在使用致命武力时没有优先考虑保护平民，这是不可接受的，美军也没有对其不当行为负责。

“被披露的平民伤害事件只是冰山一角，20年来五角大楼对平民伤害没有给予足够的关注。”美国海军分析中心自主与人工智能中心主任拉里·刘易斯认为，“9·11”事件以来，美军导致的平民伤害事件几乎每周都会发生一次，而美国政府特别是国防部在平民伤害问题上一直都在玩忽职守。这样的结果是，“无辜平民的悲剧被简单地忽略掉了，仅仅当成又一次失误”。

不仅如此，美国还阻挠国际刑事法院对其在阿富汗犯下的战争罪进行调查。美国“拦截”新闻网刊文说，美国不是国际刑事法院的成员，长期以来对该法院持敌视态度。美国官员向国际刑事法院施加广泛压力，以阻挠其对美国犯下战争罪行的任何调查。2002年，美国颁布《美国军人保护法》，企图以该法保护美军人员免受国际起诉。国际人权联盟常驻国际刑事法院代表拉克尔·略伦特指出：“从一开始，他们就试图逃避责任”。

（本报华盛顿12月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月15日 17 版）

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