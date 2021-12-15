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王毅同巴拿马外长莫伊内斯通电话

2021年12月15日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京12月14日电  12月14日，国务委员兼外长王毅应约同巴拿马外长莫伊内斯通电话。

　　王毅表示，中国视巴拿马为平等的战略合作伙伴，将巴置于中国对拉美外交的重要位置上。中方赞赏巴方恪守一个中国原则，这是两国关系的政治基础。中方作为巴拿马的好朋友、好伙伴，将一如既往在国际舞台上支持巴方维护正当权益，包括巴方对运河的主权。中巴合作是南南合作，是发展中国家之间的相互支持和帮助，目的是实现共同发展和繁荣。中国在拉美地区从没有地缘政治考虑。

　　王毅说，巴拿马是西半球重要物流枢纽，也是最早参与共建“一带一路”的拉美国家。中国已成为巴最大贸易伙伴。双方应加强发展战略对接，推进务实合作，助力两国发展振兴。中方也愿同巴方加强在联合国、中拉论坛等多边机制中的配合，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展，更好维护发展中国家特别是中小国家权益。

　　莫伊内斯表示，巴中4年前建交毫无疑问是一个正确决定。巴方坚定奉行对华友好政策，恪守一个中国原则，期待同中方进一步加强双边关系，深化务实合作。巴拿马愿同中国加强在拉美区域和次区域组织中的合作。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月15日 03 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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