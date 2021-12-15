新华社北京12月14日电 近期，多国政党政要和知名人士在同中国共产党开展党际交往，特别是参加中共中央对外联络部举办的十九届六中全会宣介活动时表示，一百年来，中国共产党团结带领中国人民为实现民族独立、国家富强、人民幸福而不懈奋斗，成功探索出中国特色社会主义道路，对世界发展和进步产生重大影响。中共十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，以习近平同志为核心的中共中央不断推进全过程人民民主建设，拓展了民主道路多元化路径，为全球民主政治新发展作出重要贡献。

尼共（毛中心）领导人、尼泊尔副总统普恩表示，中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验，为人类政治文明建设提供了重要启迪，也极大鼓舞了世界社会主义运动。中国提出的全过程人民民主鼓舞着各国探寻各自民主发展道路。

巴基斯坦正义运动党青年领导人卡西表示，习近平总书记强调民主是全人类的共同价值。卡西说，中国式民主反映出中国共产党倾听人民呼声、汇聚人民智慧。中国式民主具有独特优势，这是中国取得伟大成就的重要原因。

柬埔寨人民党中央常委、国会第二副主席昆索达莉表示，一个国家的民主应充分反映本国人民的意志和需求，不应以民主为借口干涉别国内政。柬方高度赞同中国提出的全过程人民民主，愿深化同中国共产党的友好交流和互学互鉴，探索符合本国国情的发展道路。

土耳其爱国党主席佩林切克表示，各国人民有权自主选择适合本国国情的发展道路和民主方式，美西方无权对其他国家指手画脚。

埃及社会主义党总书记沙班表示，阿拉伯国家左翼政党愿同中共加强团结合作，共同反击美霸权行径和强权政治，弘扬全人类共同价值，维护国际公平正义。

巴勒斯坦人民斗争阵线总书记马吉达拉尼表示，以中国共产党为代表的世界各国政党都肩负着保护与发展民主的重任，巴勒斯坦人民斗争阵线愿与中国共产党携手致力于建立多元的民主制度，实现地区稳定与世界和平，构建丰富多彩的人类文明。

突尼斯民主爱国人士统一党中央委员会主席朱姆尔表示，中国的全过程人民民主是代表广大人民利益的民主，反映出中国人民对未来的期许。习近平总书记提出的全球发展倡议，擘画了与世界各国共同发展的新蓝图，将引领世界发展迈向更加均衡、协调与包容的新阶段。

南苏丹苏丹人民解放运动外事书记马库恩表示，南苏丹赞同中方对民主内涵的理解，赞赏中国实行的全过程人民民主。民主的首要目的应是增进民众福祉，推进社会建设。好的民主制度应确保所有人而非部分人从中获益，尽可能满足所有人的需求。各国发展道路不同，民主制度也不应强求统一的形式。

毛里塔尼亚进步力量联盟主席马乌鲁德表示，期待中国进一步拓展在国际舞台上的影响力，引领实现国际关系民主化，推动全球共同发展。毛里塔尼亚进步力量联盟同中方一样，尊重世界各国人民走符合本国国情的发展道路，自由选择适合自身的政治制度和经济社会发展模式。

俄罗斯国际事务委员会主席科尔图诺夫指出，中共十九届六中全会明确了中国实现中国社会和国民经济进一步现代化的途径，表明中国在新时代将坚持走中国特色社会主义道路，这将有助于确保世界继续保持多样化。美国召开的所谓“民主峰会”则是排他性的举动。

塞浦路斯劳进党领导人高度赞同习近平主席提出的“民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利”的精辟论断，表示坚决反对个别国家以民主、人权为幌子干涉别国内政和打压他国的做法。

巴西—中国工商总会会长唐凯千表示，中国成功帮助几亿贫困人口脱贫，这是举世瞩目的伟大成就，中国的民主制度为人民发展事业提供了根本保障。

《 人民日报 》（ 2021年12月15日 03 版）

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