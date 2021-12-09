水刑、关小黑箱、72小时不让睡觉……这些在人们眼中只有独裁政府才会用的手段，却是美国对待囚犯的常态。美国“民主峰会”召开前夕，《卫报》发长文曝光了美国中央情报局（CIA）对恐怖分子嫌疑人阿布·祖拜达施加的种种酷刑。

美国虐囚细节：一个月内遭受83次水刑，左眼失明

2002年，位于兰利的CIA总部收到了从泰国发来的一封电报，里面写着：“我们的审讯方式可能会导致一名囚犯死亡。如果他死了，他的尸体会被火化，不留下一丝痕迹。但如果他活下来了，CIA能保证他以后都不会和外界有联系吗？”

“可以。”CIA给出了明确的答复，并表示：“他永远都不会和其他人有过多的交流和接触，我们绝不会让他说出什么重要信息。在他的生命走到尽头前，他将一直被单独监禁。”

为了配合所谓的反恐战争，CIA在全球一些国家设立了“黑监狱”，而这封电报正是从其在泰国设立的“黑监狱”发出的。电报中，被CIA下达了这道“蒸发密令”的囚犯叫阿布·祖拜达。

2002年，祖拜达在巴基斯坦被捕，当时他被认为是“基地”组织的高级头目。然而，随后的情报分析显示，祖拜达是恐怖分子嫌疑人，但并未参与“9·11”恐怖袭击事件，也不是基地组织成员。

祖拜达被捕后，曾经被关押在CIA设在泰国、波兰、摩洛哥和立陶宛等地的“黑监狱”。2006年，祖拜达被送回关塔那摩监狱，此后便一直关押在此。期间，他遭受过水刑、殴打、剥夺睡眠、往肠道强行注水等多种酷刑，还失去了左眼。

2019年12月，《纽约时报》最先刊登了祖拜达的律师、西东大学法学院教授马克·登博克斯和他的学生撰写的一份报告中的手绘图，图片描绘了CIA是如何对祖拜达施加酷刑的。

随心所欲的虐囚，被包装成“科学审讯”

今年，在美国上映的一部纪录片《永远的囚徒》则曝光了祖拜达所遭酷刑的更多细节。

纪录片中提到了2008年祖拜达给律师的一份陈述记录。祖拜达回忆，自己曾经在一个月的时间里就遭受了83次水刑：“他们不停地倒水，我的鼻子和嘴巴里全是水，我真的感觉我要被淹死了，胸口几乎要炸开了。”

据悉，水刑也被称作“水板”，指的是在被审讯者脸上盖一块湿布，并不断往湿布上滴水，这样受刑者会产生溺水的感觉。

除了遭受水刑之外，祖拜达还被关小黑箱。他曾经在一个棺材大小的箱子里待了超过11天，还在一个更小的、大约76厘米长、53厘米宽且不到80厘米高的箱子里待了29个小时。这个箱子只比32寸拉杆箱大不了多少，祖拜达只能在里面缩成一团。

在和祖拜达的律师沟通后，纪录片导演越发觉得CIA对囚犯实施的一些酷刑是“非常随意”的。“CIA很想把这些包装成精心设计的科学审讯，其实根本不是，这只是他们的‘即兴发挥’。”

在导演看来，一个人如果72小时都没睡觉，脑袋已经是“一团浆糊”了。“专家都会认定他此刻没有认知能力了，那为什么CIA要先让他72小时不睡觉，然后再来审问？”

《卫报》称，上周，祖拜达以阿富汗战争已经结束为由，向美国联邦法院申请释放。

美国虐囚黑历史由来已久，小布什曾亲自授权动用水刑

事实上，从美国2001年发动阿富汗战争等一系列所谓的“反恐战争”以来，美军各种虐囚丑闻就不断被媒体曝光。

早在2004年，就有外媒披露，美国情报机构，特别是CIA对“基地”组织重要嫌疑人发布“蒸发密令”，有计划地让他们“失踪”。对此，国际民间组织指责其违反了国际法、相关国际法规和《日内瓦公约》。

在国际法中，被迫失踪被认为是违反人最基本权利的最严重的罪行之一，是对人类尊严的严重冒犯。

此外，美国前总统乔治·沃克·布什于2010年出版的个人回忆录《抉择时刻》和美国国会参议院情报委员会于2014年公布的一份CIA酷刑报告中，都提到了小布什在执政时期，曾亲自授权美国中央情报局对“9·11”策划者哈立德·谢赫·穆罕默德等人动用水刑。

该酷刑报告公布后不久，时任CIA局长约翰·布伦南承认了报告中的相关内容：“在一些案件中，CIA官员使用了令人厌恶的审讯方式，这应该被全部否定。”

此话一出，国际舆论哗然。时任联合国秘书长潘基文的新闻发言人迪雅里克表示，根据联合国《禁止酷刑公约》要求，缔约国必须对被证实实施酷刑的行为者和决策人予以追责。

12月9日至10日，拜登将主持为期两天的线上“民主峰会”，预计共有110个国家和地区参与。“民主峰会”召开在即，更多美国虐囚丑闻的细节不断曝光，让人不禁想追问，这个经常打着“民主”和“人权”幌子的国家究竟还有多少“黑历史”？（极目新闻记者 孙喆）

来源：极目新闻

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