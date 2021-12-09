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加媒讽美国办“民主峰会”：就像在火炉边上开防火会议

2021年12月09日20:20 | 来源：海外网
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　　海外网12月9日电 美国炮制所谓“民主峰会”引发国际舆论质疑。加拿大《多伦多星报》当地时间8日刊文指出，美国国内民主危机已进入紧急状态，无权向世界讲授“民主”。根据最新调查，八成美国人否认美式民主是好的模式。

　　文章称，美国奢谈民主，举办所谓“民主峰会”太过了。鉴于美国国内民主所面临的挑战，现在在华盛顿举办一场关于民主的全球研讨会，感觉有点像在燃烧的柴火炉旁边举行一场防火会议。

　　正如加利福尼亚大学尔湾分校教授哈森所言，美国民主已进入紧急状态，民众所熟悉的美式民主即将终结，但现在并没有人采取紧急行动去处理风险。《大西洋月刊》也在一篇文章中警告，美国民主危机即将来临。

　　文章举例称，2021年（国会骚乱中），美国前总统特朗普坚称自己赢得了2020年大选，许多“全副武装”的美国人选择暴力跟随。此后，一些议员为了选举，频繁改划选区、改写州法律，以限制谁可以投票、如何投票。

　　可见，现在并不是美国可以向其它国家讲授“民主”的时候，而且，几乎所有人都认同这点。皮尤研究中心本周发布的一项关于“全球对民主态度”的调查显示，80%的美国人认为，美国不是一个好的民主模式，或者说从来不曾是；此外，还有85%的美国人表示，美国的政治制度“需要彻底改革”或“需要重大变革”。

　　“不过，并不是所有美国人都愿意做出改变。”文章提到了美国两党相互攻讦对美国民主所构成的威胁，68%的共和党人仍坚信现在的大选结果是“从特朗普手上偷来的”。与此同时，民主党自己的政党成员也在就经济议程争论不休，而且这种争吵很可能会持续到今年年底。

　　文章指出，鉴于以上种种，美政府是否会采取必要行动来阻止美国自身民主危机的蔓延，才是不得不关注的点。（海外网 杨佳）

　　海外网版权作品，未经授权不得转载。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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