新华社河内12月9日电（记者陶军）中国驻越南大使馆、中国外交部乡村振兴定点帮扶工作领导小组办公室、中国云南省与越南外交部8日共同举办中越扶贫经验线上座谈会。

中国驻越南大使熊波表示，当前全球新冠疫情延宕反复，世界经济复苏脆弱，因疫致贫返贫问题突出，国际减贫事业面临严峻挑战。中越是具有战略意义的命运共同体，中方赞赏越南领导人积极响应全球发展倡议，愿同越方探讨推进倡议重点领域合作的具体举措，争取尽快取得可视性成果。两国边境省区可充分发挥地理相邻、合作机制完善、合作基础深厚的优势，深化扶贫工作经验交流，为壮大两国社会主义事业、巩固中越友好关系作出积极努力。

越南外交部副部长阮明羽高度评价中国共产党百年奋斗重大成就，表示新冠肺炎疫情使全球减贫事业遭遇严重冲击，国际社会更需要加强发展合作。他积极评价云南省脱贫攻坚成就，建议双方用好云南省与越南北部边境省份合作机制，加强在扶贫政策制定、民生改善、互联互通、疫情防控、通关便利等领域合作，助力两国边境省份实现可持续发展。

越南莱州省、河江省、老街省等地方领导对中国特别是云南脱贫攻坚成就深感钦佩，感谢云南省和中国驻越使馆对越北边境省份抗疫和改善民生给予的积极支持，希望学习借鉴云南省精准扶贫宝贵经验，深化双方在高科技农业、贸易投资、抗疫等领域务实合作，更好地造福两国边境地区人民。

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