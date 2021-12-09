新华社北京12月9日电 题：美台勾连制造对立是台海局势紧张的根本原因

新华社记者

近日，美方官员接连发表涉台荒谬言论。美国总统国家安全顾问沙利文称，美国将采取一切可能的措施阻止“大陆武力攻台”。美国防部印太安全事务助理部长拉特纳则称“加强台湾自卫”是一项紧迫任务，对“遏制中国的入侵威胁”至关重要。

美政客屡屡在台湾问题上抹黑攻击中国，渲染“武力攻台”，实乃颠倒黑白、倒打一耙。事实上，美国怂恿、鼓噪才是台海局势紧张的根源所在，是美台勾连在前，中方被迫反制、反击在后。一边白宫声称坚持一个中国政策，一边美国一些政客却公开发表明显背离中美三个联合公报的言论，企图让一个中国政策“空心化”。国务卿布林肯甚至公然称中国台湾地区为“国家”，“蚕食”一个中国政策，试探中方底线。

一段时间以来，美方在打“台湾牌”上动作不断，助长“台独”分裂势力嚣张气焰，一些“台独”政客得到“暗示”后上蹿下跳得更凶，美台勾连让台海局势阴风不断。比如，美方接连让议员和高级别官员访台，拟售台远程空对地导弹，美军舰频频穿越台海，美军机降落台湾，炮制形形色色的涉台议案法案，怂恿日本、澳大利亚和一些欧洲国家利用台湾问题滋事……面对美台不断挑衅，中方不得不出台反制措施，予以坚决反击。

最近，美方集中火力炒作所谓“大陆武力攻台”，渲染美承诺“确保台有能力自卫”，更是包藏种种祸心：为继续对台出售武器、增加自身军费开支找借口，为继续干涉地区事务、拉帮结派搞所谓“印太战略”找理由，为继续转嫁国内问题和矛盾、缓解执政压力找出口……大力炒作所谓“大陆武力攻台”，实乃美一些政治势力有利可图的“政治生意”。

总之，美方近期在台湾问题上异动频繁，是企图借炒作台湾问题实现其政治经济私利，借打“台湾牌”打压中国、迟滞中国发展步伐。

需要指出的是，美台沆瀣一气，不断挑衅玩火，挑起台海紧张局势，十分危险。一个中国原则是不可撼动的国际关系准则。美方个别政客肆意挑战一个中国原则，为“台独”分裂势力站台撑腰，已经引起14亿多中国人民的强烈愤慨。

然而，美台的“双簧”表演再起劲，也将不过是中国统一进程中的几道杂音。中国实现完全统一是不可阻挡的历史潮流，不会因任何人、任何势力、任何国家而改变。中方愿意以最大的诚意，尽最大的努力争取两岸和平统一的前景。但针对“台独”分裂活动和外部势力干涉，中方当然要做出坚决回应，维护自身的主权安全和领土完整，任何人都不应对此抱有幻想。

台湾是中国领土神圣不可分割的一部分。中方敦促美方充分认识台湾问题的高度敏感性，不要在打“台湾牌”的路上执迷不悟，慎重妥善处理涉台问题，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

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