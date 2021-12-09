新华社北京12月9日电（国际观察）美式民主真相之一：党争“纸牌屋”的“对抗民主”

新华社记者宋盈

“我们从没担心过这部剧太贴近现实，”美剧《纸牌屋》一名主演曾这样说。虽然这部以政治恶斗为题材的电视剧早已落幕，但美国政坛的“宫斗大戏”却没有剧终。不久前，为阻止国会对民主党政府的一揽子支出法案投票，众议院共和党领袖凯文·麦卡锡连续演讲8个多小时，上演了一出现实版党争闹剧。

对抗性是标榜“多党竞争”的“美式民主”的主要特征之一。不同党派不断为各自利益争斗，甚至不惜为此牺牲国家和人民利益。

近年来，美国国内政治深陷严重内斗。国会山上，两党相互攻讦；府院之间，屡屡相互否决。从债务上限、选区划分到移民政策、抗疫措施，关乎政府运转、人民生活乃至国家发展的种种问题沦为党争筹码。美国正一步步被“对抗民主”拉向社会深度撕裂、国家治理失灵的危险境地。

“驴象之争”愈演愈烈

近年来，民主、共和两党在政治光谱上的距离越来越大，从内阁任命到大法官提名，从预算法案到税收政策，从移民问题到气候变化，在各种问题上的明争暗斗此起彼伏、愈演愈烈。

去年大选前，应对新冠疫情的救助计划因两党分歧迟迟难以在国会通过，时任总统特朗普又提名保守派法官出任联邦最高法院大法官，令两党矛盾激化。非裔男子弗洛伊德遭白人警察暴力执法致死一事，不仅在全美激起大规模骚乱，也让两党围绕消除种族歧视问题互相指责。今年1月，拒绝承认总统选举结果的共和党选民暴力冲击国会大厦，更让全世界目睹了美国党争的极端场面。

今年民主党政府上台以来，这种内斗依然激烈。8月底，美国从阿富汗仓促撤军导致一片混乱，两党在国会山上演“甩锅”大戏。在经济领域，因深陷党争漩涡，美国国会今年已连续第25年未能按时批准政府预算案。最近，两党还围绕债务上限问题争斗不止。美国《纽约时报》评论指出，债务上限是一个存在了100多年的人为限制，国会本可以取消这个限制，但这项制度却沿用至今，因为它总是被用作短期政治博弈的工具。

移民问题一直是美国社会高度关注的问题，也是两党争斗的重点领域。特朗普执政时期，共和党政府严厉打击非法移民，其制定的建边境墙和对非法移民家庭强行“亲子分离”等措施，遭到民主党方面强烈批评。自拜登政府上台以来，美墨边境非法移民潮持续汹涌。今年截至9月，美墨边境已有132万人次的非法移民被捕，为20多年来的最高数据。拜登政府迫于民主党内部压力在应对移民问题上进退两难，而共和党人则不停指责拜登政府向非法移民“开放边境”。

民主沦为“权力游戏”

恶性党争的背后是两党共识不断消解、政治极化不断加剧的现实，更是政客们基于两年一小选、四年一大选的选战目标谋求自身利益最大化的“如意算盘”，而美国民众则沦为两党权力游戏的牺牲品。

美国是世界上新冠疫情最严重的国家，目前累计确诊病例已超4900万例，累计死亡病例已近80万人，而两党仍在抗疫问题上持续对抗。截至12月2日，美国约有1.97亿人完成新冠疫苗接种，不到总人口的60%。拜登执政以来，美国疫苗接种规模在经历了最初数月的扩张后逐渐陷入停滞，阻力主要来自共和党方面。德尔塔毒株在接种率较低的南方各州引发新一波疫情后，拜登于9月出台疫苗强制令，原定于2022年1月4日起实施，但共和党主政的多个州政府将此事诉诸法院，叫停了该法令。

法国政治学家、蒙田研究所特别顾问多米尼克·莫伊西撰文指出，政治极化加剧或令美国瘫痪，美国民主几乎已成为“反面教材”。美国乔治敦大学政府事务研究所高级研究员乔舒亚·赫德也认为，无论付诸表决的法案的实际内容是什么，都会遭到反对，因为“（两党中的）一方只是想否认另一方在立法领域取得了胜利”。

专栏评论家亨利·奥尔森在《华盛顿邮报》发表评论文章指出，人们能看到两党在明确符合国家利益的事件上无法取得共识，都指责对方故意破坏选举过程来确保自己掌权，党争分子越来越将自己隔绝在“信息气泡”里，在那里他们只能听见自己一方的言论观点，还常常是自己一方最极端的观点。

“否决政治”作茧自缚

“对抗民主”发展到晚期，两党之间对抗，政府与国会对抗，地方政府与联邦政府对抗，导致国家治理机制走向失灵，导致民众不断失去对政客、政党乃至政治体制的信任，导致美国社会困于“否决政治”的茧壳中，丧失革新动能。

数十年来，美国联邦政府多次因两党的联邦预算之争关门，克林顿任总统时期，曾创下联邦政府关闭21天的纪录。特朗普执政期间，联邦政府“停摆”时间再创新高，达到35天。数十万联邦政府工作人员停薪，数以千计联邦项目受到影响。虽然两党都认为让政府“停摆”是不负责任的行为，但总是在最后期限到来前才采取挽救措施。拜登政府上台后，情况依旧如此。由于两党一直无法就始于10月1日的新财年联邦预算案达成一致，目前美国国会只能通过短期政府拨款法案暂时维持联邦政府运转。

为反对而反对的“否决政治”既是社会撕裂在政治层面的反映，反过来又进一步加剧了社会撕裂，从而在“对抗民主”的体制内形成了一个自我驱动的恶性循环。

如今在美国，“我是美国人”的身份认同，正逐渐被“我是共和党人”“我是民主党人”的身份对立所替代。美国埃默里大学政治学家艾伦·阿布拉莫维茨指出，同上世纪70年代相比，两党选民对对方党派及候选人持更加负面的态度。今年10月，美国智库皮尤研究中心公布的一项民调结果显示，近六成美国受访者认为，美国民众不仅在政策领域意见相左，在基本事实方面也难以达成共识。

美国哈佛大学肯尼迪政府学院政治研究所日前发布的民调结果显示，不满30岁的美国年轻人中，大多数人对美国民主的未来感到担忧，只有7%的人认为美国民主制度“健康”。35%的年轻人认为，自己有生之年会看到美国发生“第二次内战”。肯尼迪政府学院政治研究所民调事务主管约翰·沃尔普说，这些年轻人将来是美国社会的中坚力量，在他们眼中，华盛顿的政客“更喜欢对抗，而不是妥协”。

对抗性是美式民主难以根治的顽疾，利益争夺越激烈，这一特征就越显著。正如《纸牌屋》中的一句“名言”所说：“政治需要牺牲。当然，是别人的牺牲。”

(责编：苏缨翔、杨牧)