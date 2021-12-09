新华社巴黎12月9日电 专访：美国民主模式弊端重重——访法国巴黎第八大学名誉教授安德烈亚尼

新华社记者唐霁

法国政治学者、巴黎第八大学名誉教授托尼·安德烈亚尼日前在首都巴黎接受新华社记者书面专访时表示，美国民主模式弊端重重，正在走向衰落。

中国外交部网站日前发布《美国民主情况》报告，通过列举事实、数字和各国相关机构、人士及专家观点，梳理美国民主制度的弊端，分析美国国内民主实践的乱象和对外输出民主的危害。安德烈亚尼就此指出，这份报告里提到的美国民主乱象和弊端完全符合事实。

安德烈亚尼认为，美国政府无视其他国家和地区在经济、历史、文化等方面的巨大差异，将自己的政治制度和价值理念强加于他国，输出自己的所谓“民主模式”，结果不仅失败而且造成许多地区和国家陷入动荡和战争。“美国民主模式正在走向衰落，越来越不能成为一种可以效仿的模式。”

他指出，美国民主的一大弊端就是言行不一。“言行不一的问题并非美国民主独有，几乎所有西方政客都不同程度存在这一问题。在美国，情况更是如此，政客的所有许诺都只是为了让自己能够在选举中获胜。”

安德烈亚尼认为，言行不一反映出美国民主制度中行政和立法之间的权力平衡极不稳定。他指出，言行不一还有一个重要原因，就是隐藏在政府背后势力强大的美国军工企业。

“在美国历史上，美国策划的很多战争和阴谋，都是为了维护这些军工企业的利益，遭打击对象总是那些不想受美国控制的国家。”他说。

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