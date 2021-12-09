新华社北京12月9日电 伊朗核问题全面协议恢复履约谈判定于9日复会。美国国务院发言人内德·普赖斯8日宣布，美方代表团计划本周末回奥地利首都维也纳参会，将迅速判断伊方是否展现谈判“诚意”。

美国提希望

普赖斯在一场例行记者会上说，美国总统伊朗事务特使罗伯特·马利及其率领的代表团定于本周末参加会谈。美方“当然希望”伊朗有意愿回到已经具备的“良好基础”上，看看“我们能否共同恢复履行《联合全面行动计划》（伊核协议）”。

这是11月23日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。（新华社发，沈霆摄）

按照普赖斯的说法，前几轮会谈中，一些有关恢复履约的“棘手议题已经得到解决或正在解决”。在接下来的会谈中，美方希望看到伊朗“有打算在前六轮谈判取得进展的基础上，着手余下的议题”。

按照普赖斯的说法，美方代表团将参加的谈判属于“第八轮”，美方希望“进行得有所不同”。

俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫认为，美国和伊朗都“非常重视”恢复履行伊核协议，希望谈判能弥合分歧。

伊核协议恢复履约谈判今年4月开始在维也纳举行，由于美伊分歧严重以及伊朗政府领导层换届，会谈举行六轮后暂停。第七轮会谈11月29日在维也纳举行，本月3日宣布暂时休会。

一名美国高级官员4日称，伊方“撤回前六轮谈判中作出的一切让步”，“要求获得更多”。伊朗外交部一名高级官员5日说，美国政府拒绝完全解除对伊朗制裁，是谈判取得进展的主要障碍。

这是12月3日在奥地利维也纳拍摄的伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议现场。（新华社发，欧盟驻维也纳代表团供图）

跑道“非常短”

法新社预期，维也纳会谈9日重启后，接下来几天可能会看到相关方为抓住“最后机会”作出外交努力。美国政府先前警告，不允许伊朗把会谈拖太久且同时发展核项目。

对会谈将持续多久，普赖斯未作预期，但告诉媒体记者，美方会很快知道“伊朗是否真心诚意来谈判”，“谈判跑道正变得非常、非常短”。

不过，普赖斯说，“跑道短”与“没跑道”不一样，美方依然认为美伊有可能恢复履行伊核协议。因而，美方代表团将回维也纳，继续“间接与伊朗谈判”。

由于美国政府先前单方面退出伊核协议，而伊方拒绝与美方会面，美方在维也纳会谈中依靠其他国家外交官“传话”，与伊方“间接谈判”。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成《联合全面行动计划》。根据这份协议，伊朗限制其核活动，联合国、美国和欧盟解除对伊经济制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。面对美方举动，2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

美国总统约瑟夫·拜登今年1月上台后，美伊释放谈判意愿。伊方说，美国单方面退出伊核协议，理应由美方首先恢复履行协议、解除对伊制裁。（陈丹）

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