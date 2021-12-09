新华社华沙12月8日电 通讯：“中国发展了，我们也会发展”——波兰人感叹中欧班列载来的发展机遇

新华社记者张章

波兰瑞亚物流公司总经理莫伟杰（帕维尔·莫斯卡拉）最近业务更繁忙了。他的公司位于波兰西南部城市弗罗茨瓦夫，近来频繁到东部的马拉舍维奇出差，为公司在当地开设办公室做准备。他专门承接中欧班列相关业务，想着要牢牢抓住这些列车载来的发展机遇。

“如今，马拉舍维奇或许在波兰的知名度仅次于首都华沙了，这都得益于中欧班列的蓬勃发展。”莫伟杰在弗罗茨瓦夫接受采访时说。

波兰地处欧洲东西交会处，多条国际铁路线穿行其中。从19世纪起，马拉舍维奇因处于铁路沿线而逐步发展成波兰最大的铁路转运港。在“一带一路”框架下，中国-中东欧国家之间有多趟列车穿行。

在中国提出共建“一带一路”倡议时，莫伟杰就找到了业务发展的方向——深耕中欧物流。“毫无疑问，中国对共建‘一带一路’倡议的坚定态度给了我很大的动力和信心，让我相信中欧物流业和我公司的业务都能有巨大的发展前景。”

“2016年，中国国家主席习近平访问波兰，此次访问对中欧班列的快速发展无疑是强劲的推动。”莫伟杰说。

2016年6月20日，习近平主席同波兰总统杜达在华沙共同出席统一品牌中欧班列首达欧洲（波兰）仪式。自此，穿行在亚欧大陆上的集装箱国际铁路联运班列拥有了统一名称——“中欧班列”。

中欧班列大大缩短了中欧间货物运输的时间，其性价比高于价格昂贵的空运，同时又比海运要快，这也让越来越多的商家选择中欧班列运输货物。

成立于2009年的波兰翔鹏有限公司，在中波之间从事电子产品进出口贸易。“我们从2017年开始使用中欧班列。这让我们这些从事贸易的公司多了一个非常好的选择，对我们的业务也有很大促进作用。”公司总经理赵德金说。

波兰是欧盟农业大国，乳制品已经成为波兰出口中国的招牌产品。2020年，尽管受新冠疫情影响，波兰乳制品出口中国的数量和总额实现双增长，这离不开中欧班列的作用。

“我很高兴能有中欧班列这种又快又好的物流解决方案，将波兰的乳制品更快地运输到中国。”波兰牛奶商会主席阿格涅什卡·马利谢夫斯卡说。

波兰沃维奇乳制品集团出口部门经理西蒙·马科希说：“我们公司2020年开始使用中欧班列，主要是向中国运输高温杀菌盒装牛奶产品，目前每月要发约20个集装箱，而且通过中欧班列运输的份额还在不断增加。”

新冠疫情发生以来，全球物流通道受阻，中欧班列运输却实现逆势增长，为欧洲各国有效应对疫情提供有力保障，成为各国抗疫合作的“生命通道”和“命运纽带”。

“新冠疫情凸显了中欧班列的优势和发展前景，更让我坚定在中国开设办公室的想法。2020年8月，我们的成都办公室正式设立，主要负责协调与中欧班列相关的业务。”莫伟杰说。

如今，莫伟杰需要给客户提供运输、仓储、清关等物流解决方案，其中很重要的一项就是组织货源通过中欧班列发送。

“现在中欧班列实在抢手，想要订到集装箱非常困难，这都是因为中欧贸易密切和中国出口强劲增长。我每天早上第一件事就是打开微信，同中国客户、合作伙伴联系沟通。”他展示着微信上的好友和大量未读信息说。

波兰阿格罗斯托普公司从事物流业30多年，一直扎根马拉舍维奇。“近年来，由于通过中欧班列往返于中国和欧洲的集装箱不断增多，我们也获得了发展机会，获利颇丰。”公司总裁兹季斯瓦夫·安德罗休克说，“事实证明，中国发展了，我们也会发展，中国和我们都因‘一带一路’倡议而受益。”

2021年10月14日，在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上，习近平主席发表主旨讲话强调：“让我们携手走互联互通、互利共赢的人间正道，共同建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，推动构建人类命运共同体！”这为推动全球互联互通和互利共赢、促进可持续发展注入信心和力量。

中欧班列不断展现亮眼的成绩。目前，中欧班列已通达欧洲23个国家的170多个城市，运输货品达5万余种。据统计，今年前三季度，中欧班列共开行1.13万列，发送109.3万标箱，同比分别增长29%和37%。

对中欧班列赞不绝口的马利谢夫斯卡说：“我一向推荐我们的会员企业使用中欧班列这种快捷的运输方式，绝对推荐！”

(责编：苏缨翔、杨牧)