新华社北京12月9日电 芬兰总理桑娜·马林8日向公众道歉，起因是她得知自己是新冠病例密切接触者后还去逛夜店。

马林当晚接受芬兰国家广播公司电视采访时说：“我错了。我本应更谨慎地考虑这种情况。”

马林3日出席一场会议，外交部长佩卡·哈维斯托也在场。次日，哈维斯托新冠病毒检测呈阳性。之后，一家杂志刊登马林现身拥挤夜店的照片。

2020年2月21日，芬兰总理桑娜·马林抵达比利时布鲁塞尔欧盟总部。（新华社记者张铖摄）

马林6日在社交媒体脸书上承认，她得知自己成为密接者后，4日晚还是去了夜店，因为国务秘书告诉她3日与哈维斯托出席同一场会议的部长们“无须隔离，因为他们都接种了两剂新冠疫苗”。

按照总理办公室的说法，它4日给成为密接者的部长们发了两条信息，建议他们避免与他人接触。然而，一些部长收到建议后，并没有取消社交活动。据芬兰媒体报道，芬兰经济事务部长米卡·林蒂莱5日现场观看一场地板球比赛；国防部长安蒂·凯科宁4日晚出席一场聚会。

路透社报道，马林、林蒂莱和凯科宁已接受新冠病毒检测，结果均呈阴性。芬兰卫生部门建议，个人在等待新冠检测结果期间应避免接触他人。（林淑婷）

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