人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

成密接者后逛夜店 芬兰总理道歉

2021年12月09日18:33 | 来源：新华网
小字号

新华社北京12月9日电 芬兰总理桑娜·马林8日向公众道歉，起因是她得知自己是新冠病例密切接触者后还去逛夜店。

马林当晚接受芬兰国家广播公司电视采访时说：“我错了。我本应更谨慎地考虑这种情况。”

马林3日出席一场会议，外交部长佩卡·哈维斯托也在场。次日，哈维斯托新冠病毒检测呈阳性。之后，一家杂志刊登马林现身拥挤夜店的照片。

2020年2月21日，芬兰总理桑娜·马林抵达比利时布鲁塞尔欧盟总部。（新华社记者张铖摄）

马林6日在社交媒体脸书上承认，她得知自己成为密接者后，4日晚还是去了夜店，因为国务秘书告诉她3日与哈维斯托出席同一场会议的部长们“无须隔离，因为他们都接种了两剂新冠疫苗”。

按照总理办公室的说法，它4日给成为密接者的部长们发了两条信息，建议他们避免与他人接触。然而，一些部长收到建议后，并没有取消社交活动。据芬兰媒体报道，芬兰经济事务部长米卡·林蒂莱5日现场观看一场地板球比赛；国防部长安蒂·凯科宁4日晚出席一场聚会。

路透社报道，马林、林蒂莱和凯科宁已接受新冠病毒检测，结果均呈阴性。芬兰卫生部门建议，个人在等待新冠检测结果期间应避免接触他人。（林淑婷）

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部