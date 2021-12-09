新华社明斯克12月8日电（记者鲁金博）白俄罗斯总统、独联体国家元首理事会轮值主席卢卡申科8日向独联体执行委员会主席列别杰夫以及独联体成员国领导人致贺信，祝贺该组织成立30周年。

卢卡申科说，在过去的岁月中，独联体走过长久且非凡的道路，展示了其存在的有效性。今天，独联体作为区域一体化联合体，保障了成员国在政治、经济、人道主义以及其他方面，在平等伙伴关系基础上的紧密协作。

卢卡申科表示，相信独联体将继续合作应对共同挑战和威胁，成为国际社会不可或缺的重要因素。

1991年12月8日，白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰三个苏联加盟共和国的领导人在白俄罗斯别洛韦日签署《独立国家联合体协议》，宣布组成独立国家联合体。

根据《独联体章程》，独联体不是国家，也不拥有凌驾于成员国之上的权力。它以所有成员国的主权平等为基础，为各成员国加强友好与合作服务。独联体的主要机构有国家元首理事会、政府首脑理事会、跨国议会大会、协调协商委员会等。独联体总部设在白俄罗斯首都明斯克，工作语言为俄语。

独联体现有9个正式成员国，分别是阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦。

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