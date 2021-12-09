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汪文斌说美国将民主政治化工具化武器化又添例证

2021年12月09日17:16 | 来源：新华社微博
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据报道，美国计划在“民主峰会”期间，推动就“未来互联网联盟”达成共识。对此，外交部发言人汪文斌12月9日说，这是美方将民主政治化、工具化、武器化的又一例证。美方推动建立所谓“未来互联网联盟”，是美分裂互联网、谋求技术垄断和网络霸权，打压别国科技发展的又一例证。

汪文斌说，所谓“联盟”，其实是新瓶装旧酒，以“民主”为借口对早已不得人心的“清洁网络”计划改头换面，搞封闭排他的“小圈子”。美方口口声声要打造“开放”的互联网，做的却是制造对抗、割裂互联网的行径。美方强推“联盟”，就是企图在国际互联网供应链、产业链、信息链中植入意识形态偏见和零和博弈思维，导致严重市场扭曲，企图以此获得不公平、不正当的竞争优势，同和平、安全、开放、合作的互联网精神完全背道而驰。

他说，互联网的未来不应也不可能由少数国家操纵。中方反对将科技合作政治化，以意识形态划线，搞排他性安排等做法，这不利于应对共同挑战、促进共同发展，对于科技创新有百害而无一利。

汪文斌说，事实再次表明，所谓的“领导人民主峰会”无关国际公义，而是服务美国私利；无关全球民主，而是维护美国霸权。美国打着民主旗号进行政治操弄，只会受到国际社会普遍反对。（记者伍岳、董雪）

(责编：苏缨翔、杨牧)

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