新华社北京12月9日电 专访：发展互鉴是中拉共同逐梦的基石——访中国社科院拉美所所长柴瑜

新华社记者赵晖 黄顺达

“发展问题是中拉利益的交汇点。中国提出的全球发展倡议，契合了拉美国家的核心关切，自然会得到拉方的积极响应。”中国社科院拉美所所长柴瑜日前在接受新华社记者采访时表示，在共谋发展的道路上，中拉合作前景广阔，或可发挥积极的全球示范作用。

近日，中国－拉共体论坛第三届部长会议以视频方式举行。随后发布的《中国－拉共体论坛第三届部长会议宣言》说：“我们欢迎中方提出的全球发展倡议，相信倡议将有助于加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，不让任何人掉队。”

柴瑜表示，中拉同属发展中国家，处于相近的发展阶段，面临着相似的发展课题，都在为实现独立自主、发展振兴的共同梦想而不懈奋斗。这些共同诉求加深了中拉间的相互理解和信任，也为双方开展合作提供了良好前提。

“发展的问题也是互鉴的问题。”柴瑜解释道，拉美在发展领域的经验教训曾为中国所借鉴参考。如今，发展水平相似但内生动力不足的拉美国家，可以借鉴中国改革开放以来的发展经验，找到新的发展增长点。

“中拉发展合作对落实全球发展倡议将起到重要的推动和示范作用。拉美地区由于其自身发展的独特性，可以成为中国发展经验的实践平台，加深全球对发展问题的认识，为其他发展中国家提供宝贵经验。”柴瑜说。

对于中拉发展合作的现状和未来，柴瑜表示“基础坚实、前景广阔”。目前，中国已同拉美10国建立战略伙伴关系，同拉美19国签署共建“一带一路”合作文件。2018年以来，中拉贸易额连续三年突破3000亿美元，今年有望达到4000亿美元。

柴瑜表示，中国与拉美国家在互相尊重、平等务实的基础上开展合作，不以意识形态划界、不干涉他国内政，因此深得人心。中拉携手抗击新冠疫情，更是体现了双方守望相助、共克时艰的情谊。

“有了这些坚实的基础，中拉不仅可以持续挖掘双边贸易结构上的互补潜力，同时还能互为对方战略转型、产业升级的发展机遇。”柴瑜解释道，中拉双方具有充分的经济互补性，未来可以更多开展复杂性合作，携手实现优势产业升级与经济增长方式转型。

在柴瑜看来，中国宣布新设中拉发展合作和数字经济合作两项专项贷款，反映出中拉未来合作的重点方向，也体现了中国优势与拉美需求的高度契合。

“中拉应抓住机遇，挖掘数字经济、绿色发展等领域的合作潜力，推动高质量发展，共同把发展的‘蛋糕’做大，共同构建全球发展命运共同体，造福当地民众。”柴瑜说。

(责编：苏缨翔、杨牧)