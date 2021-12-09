新华社北京12月9日电 综合新华社驻外记者报道：中国驻俄罗斯、意大利、德国、巴西等国大使近日分别在驻在国媒体发表文章或接受采访指出，民主是各国人民的权利，不是少数国家的专利，它不应成为攻击抹黑其他国家、干涉他国内政、维护自身霸权的幌子和借口。美国所谓“民主峰会”并不民主。

中国驻俄罗斯大使张汉晖在俄《共青团真理报》发表署名文章《“民主峰会”并不民主》。文章说，美国民主失序混乱，贫富差距、种族歧视、大选乱象、疫情失控等问题交织震荡，无不暴露出美式民主制度在国家治理中的缺位和失效。美国在自身民主问题堆积如山背景下召开所谓“民主峰会”，不啻为莫大的讽刺和滑稽的闹剧。

中国驻意大利大使李军华在意安克罗诺斯通讯社发表署名文章《民主是全人类的共同价值》。文章说，民主是全人类的共同价值，是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。美国搞所谓“民主峰会”，反映出美方固守冷战思维、奉行零和博弈，无疑将受到国际社会许多有识之士的质疑和批评。

中国驻德国大使吴恳日前在《柏林报》刊登署名文章《世界需要更多的“建桥者”而不是“建墙者”》。文章说，回顾中德建交以来的合作历程，一条最重要的启示就是，制度差异和意识形态分歧不是排斥和拒绝合作的理由，过去没有、今后也不应成为阻碍两国关系发展和人民相互走近的绊脚石。这个世界本就是多元的世界，不同文化、宗教和制度也应和平共存、交流互鉴，而非谁优于谁、谁改变谁或谁取代谁。

中国驻巴西大使杨万明在巴西《环球报》发表署名文章说，美国所谓“民主峰会”，以美式标准评判各国民主好坏，本质是将民主工具化、私有化、武器化，在全球划分阵营、制造分裂、挑动对抗。中国坚持发展全过程人民民主，中国人民享有广泛充分、真实具体、有效管用的民主。中国愿同国际社会团结协作，抵制伪民主行径，共同捍卫全人类共同价值，促进人类进步事业取得新发展。

中国驻菲律宾大使黄溪连在《马尼拉时报》《马尼拉公报》发表署名文章。文章说，中国的政治文明和政治制度必须深深扎根于中国社会土壤，照抄照搬他国政治制度行不通。民主是全人类的共同追求，一个国家是不是民主，关键在于是不是真正做到了人民当家做主，而且应该由这个国家的人民来评判。

中国驻基里巴斯大使唐松根在当地《乌凯拉报》和《新星报》发表署名文章表示，民主是各国人民都享有的权利，而不是某一个国家独有的特权。文章说，中国人民为中国民主事业取得的成就感到自豪，愿同各国和各国人民分享中国的实践和经验，但中国不会把自己的模式强加于人。中国将从其他文化的成就中借鉴经验，欢迎有益的建议和建设性的批评，但不会接受那些自认为优越、居高临下的说教。

中国驻白俄罗斯大使谢小用在接受白俄罗斯国家通讯社专访时表示，以美国为首的部分国家，打着所谓“民主”旗号拉帮结伙、肆意干涉别国内政甚至蛮横打压遏制其他国家正常发展和享受更好生活的权利，恰恰是最大的不民主。

中国驻厄瓜多尔大使陈国友在厄“证实”网发表署名文章表示，民主不应只有一种模式和标准。民主是全人类共同价值，人权是各国人民共同的梦想和诉求。中国坚持以人民为中心，并将人民的评价作为衡量一切工作得失的根本标准。民主不是装饰，检验民主的有效性不是看许诺，而是看结果。

中国驻英国大使馆发言人日前表示，美国举办所谓“民主峰会”是典型的冷战思维，在世界上煽动意识形态对立和矛盾，制造新的分裂，中方坚决反对。中方呼吁各界有识之士共同抵制反民主、伪民主行径，共同维护国际团结与合作，共同推动世界和平与发展。

中国驻伊拉克大使馆临时代办简放宁在伊拉克《时代报》发表署名文章。文章说，民主不是装饰品，而是要用来解决人民需要解决的问题的。一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家做主。文章指出，中国将继续积极学习借鉴人类文明的一切有益成果，欢迎一切有益的建议和善意的批评，但绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教。（参与记者：叶心可、张淼、郝亚琳、顾梓峄、耿宇鹏、闫洁、刘锴、鲁金博、张代蕾、卞卓丹）

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