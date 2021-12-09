新华社杭州12月9日电 12月9日，国务委员兼外长王毅向在印尼召开的第14届巴厘民主论坛发表题为《弘扬真正民主精神，共创人类美好未来》的视频讲话。

王毅说，民主是全人类的共同价值。民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利。一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主。

王毅表示，中国共产党已经带领中国人民找到了符合中国国情的民主新形态——这就是习近平主席提出的全过程人民民主。我们对自己的民主充满自信，同时也充分尊重别国的民主。我们不会对外输出民主，而是愿意平等沟通、交流互鉴，既汲取学习人类文明发展的积极成果，也给别的国家提供有益的参考借鉴。

王毅强调，我们应在国与国交往中大力弘扬民主精神，坚持不懈推进国际关系民主化。一要尊重国家主权，捍卫国际关系基本准则。二要倡导平等协商，发扬亚洲特色民主理念。三要坚持团结合作，携手应对各种全球挑战。

本次论坛的主题为“民主服务人类：推进疫情下经济与社会公正”，印尼外长蕾特诺等各国官员和专家学者等出席。

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