新华社北京12月9日电 通讯：传播中国历史文化，这个美国人已经做了11年

新华社记者薛颖

每天早上不到5点，62岁的美国人拉斯洛·蒙哥马利（中文名唐思德）就起床开始做他的“中国历史”播客。这是他多年的日常习惯，只不过退休后，做播客这项“副业”变成了“主业”。

有时，唐思德一天会花12小时查阅书籍资料，研究相关中国历史，撰写某一期播客的文字材料。他的播客话题主要包括中国历史、历史人物和中国成语、茶文化等内容。因为非常喜欢中国茶，他给自己的工作室起了个名字“茶杯传媒”。

从2010年到现在，他已经播出了近290期节目。播客平台后台数据显示，他有25万多名身处几十个不同国家和地区的忠实听众，一年节目下载量超过250万次。在播客圈里，不少人认为他是介绍中国历史文化方面最受欢迎的一位。

唐思德的听众46%在美国，其他的分布在东南亚、欧洲、非洲、拉美等地区和中国。很多听众给他留言和发电邮，还有的受他启发，开始做自己的播客。这些听众虽然从未谋面，但他们的留言时常鼓舞他，让他看到自己的努力所产生的效果。不仅对中国历史知之甚少而又兴趣浓厚的外国人成了唐思德的粉丝，一些海外华侨也给他发电邮，说通过他讲述的中国历史文化，让他们更加了解自己的祖国。最近，一位从12岁起听唐思德播客的22岁英国姑娘开始志愿帮他搜集中国成语资料。

唐思德出生在美国伊利诺伊州一个犹太家庭。1979年中美建交，邓小平访美，美国掀起了中国热。那年暑假，刚念完大学二年级的唐思德看到一个中文班招生广告，他果断报名参加。“那时候，谁知道21世纪的中国会是什么样的呢？200多年前，拿破仑已经提醒过世人——小心中国，睡狮一旦醒来将撼动世界。”唐思德接受记者采访时曾说。

在那之后的近40年里，无论美中关系发生什么样的波折，唐思德都保持乐观。他刻苦学习中文和中国历史文化，不仅能说一口流利的普通话，而且成了一位“中国通”。即便是在1989年美中关系经历波折的时期，他也丝毫没有动摇。他料定短暂的龃龉不会影响光明的未来，毅然迁居香港，使自己利用汉语优势所从事的中美贸易进出口事业迈上新台阶。2010年，他创办了互联网上第一个用英语讲述中国历史的播客，工作之余一有时间就自己收集材料、撰稿、录音、编辑、上传、维护网站，深深陶醉于其中。

然而这两三年发生的事情让唐思德对美中关系产生了忧虑。由于一些美国政客和媒体不断制造关于中国的负面舆论，不少美国民众对中国产生误解。唐思德担心，“火”一旦烧起来就会失控，使美中关系难以挽回，但是那些政客和媒体还在不断火上浇油。

“我只有加倍努力做好播客，让人们通过了解中国的历史和文化，更加了解这个国家，让他们在了解的基础上做出自己的判断，而不会轻信不实之言，并且在理解中国历史和文化的基础上产生认同。”他说。

他把自己比喻成一个为了实现美中友好目标而奋战的步兵，“希望所有致力于美中友好的人们一起努力，改变美中关系被毒化的现状”。他引用一句中国名言说：“有志者，事竟成！”

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