新华社柏林12月8日电（记者刘旸）国际奥委会主席巴赫8日在线上视频记者会上针对个别国家不派外交人员参加北京冬奥会做出回应。他表示，确保运动员参赛是共识，如果奥运会被用来加剧当今世界的冲突分歧，则与国际奥委会的使命相违背。

巴赫表示，国际奥委会始终关心运动员参赛事宜，对各国家和地区支持运动员参赛表示欢迎。“我们始终强调，要让运动员吃下‘定心丸’，这是国际奥委会以及我们各成员协会的共识，也是所有支持奥林匹克休战决议的联合国会员国的共识。我们关注的焦点在运动员和比赛上。”

巴赫说：“我们组织比赛是为了团结世界。如果我们开始介入政治，这将是奥林匹克运动的末日。我们不要忘记古代奥林匹克运动的历史，政治势力介入最终导致古代奥林匹克运动的终结。如今世界上存在各种冲突分歧，奥运会如果被用来加剧这样的分歧，是和我们的使命相违背的。”

巴赫说：“我们的使命和责任是确保举办奥运会、国际奥委会运转以及遵守《奥林匹克宪章》。北京冬奥组委完全尊重这些，我们没有理由质疑。中国尊重每一位参赛者的权益。基于此，我们与北京冬奥组委紧密合作。北京冬奥组委会像他们在冬奥会测试赛中做到的那样，继续履行承诺。”

(责编：徐祥丽、崔越)