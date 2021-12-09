新华社北京12月9日电 题：扯下美国“谎言帝国”的面具

新华社记者李蓉

美国白宫新闻秘书日前宣布美国政府将对2022年北京冬奥会进行“外交抵制”，借口是中国“糟糕的人权状况”等。美政客所谓“外交抵制”的借口毫无新意，他们手里积累了一套套谎言剧本，对中国、对世界，乃至对政敌或自己人民，撒谎从来都是信手拈来，不用费一点思量。

他们把涉疆、涉港等方面的谣言当作是打压构陷中国的“万灵药”，只要机会来了，他们就毫不犹豫取出来用上。我们无法叫醒装睡的人，对将撒谎当成家常便饭的美国政客，我们不用费力解释中国如何以民为本，顺应人民需求，疫情来了坚持把保障人民生命健康安全放在首位，控制住疫情后又积极恢复经济改善民生；不用费力解释新疆压根不存在耸人听闻的“种族灭绝”，也没有“强迫劳动”，只有自愿就业、自主择业；不用费力解释香港如何由乱及治，香港民众如今已从美政客所称道的打砸抢烧的所谓“靓丽风景线”中解脱出来，过上了正常安宁的生活。

称霸世界几十年，美国想打谁就打谁，说制裁哪个就制裁哪个，美国“战争帝国”“制裁帝国”“暴力帝国”的形象已“深入人心”，是时候再挖掘一下美国“谎言帝国”的真面目了。美国前国务卿蓬佩奥曾公开表示：“我曾担任美国中央情报局局长。我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃。我们还有一门课程专门来教这些。这才是美国不断探索进取的荣耀。”蓬佩奥总结的好，正是靠编织谎言，美国把肆意侵略美化成促进民主，把强取豪夺粉饰成维护公平，把草菅人命描绘成保护人权。谎言和暴力为不公“正名”，一起堆饰起美国这个所谓的“荣耀帝国”。

美国对世界撒的谎还少吗？早在冷战时期，美国中央情报局就发起“知更鸟计划”，在世界各地收买媒体从业人员，通过操纵媒体影响大众舆论。2003年，时任美国国务卿鲍威尔在联合国安理会会议上拿出一个装有白色粉末的试管，信誓旦旦地声称这是伊拉克正在研制的“大规模杀伤性武器”。这是美国公然在国际场合招摇撞骗的“名场面”。在叙利亚，美国支持并大规模资助“白头盔”组织，多次造假摆拍，为其军事干涉找理由；为了诬陷“中国政府在新疆侵犯人权”，美国驻华使领馆在社交媒体上公然配发利用修图软件处理过的假图片……

美政客以各种手段蒙蔽世界，粉饰自诩的“正义面孔”。然而他们的伎俩已逐渐被世人识破。德国作家吕德斯在其著作《伪圣美国》中揭露，美国政府及利益集团非常善于通过选择和歪曲事实、刻意窄化新闻来源、极化人们的判断，来混淆是非，左右公众的判断力。美国《行政情报评论》周刊指出，美国和欧洲的大多数人对中国知之甚少，这使得具有地缘政治动机的人能够相对容易地描绘出一幅完全歪曲的中国图景。

美国“谎言帝国”的名号不仅来源于该国政客的外交“战绩”，美政界内部也充斥着谎言和欺骗。在这个被党争撕裂的国家，政敌间相互欺瞒打压，为捞取政治利益浑水摸鱼蒙蔽普通民众、牺牲民众的利益是家常便饭。远的有“水门”，近的有“邮件门”“棱镜门”，各种“门”与“纸牌屋”轮番上演，令人叹为观止。种种政治乱象之下，吃亏的还是这个“民主国家”的普通百姓——疫情中政客的反智行为让人民用生命为其埋单，被华尔街把持的政府一边说改善民生一边实施“大水漫灌”，推高股市劫贫济富，进一步拉大贫富差距。

今日美国是什么样子？北美大陆上没有民主“灯塔”，也没有什么“山巅之城”，有的只是斑驳开裂的“谎言帝国”面具，迎风哀鸣。

(责编：徐祥丽、崔越)