人民网河内12月9日电 （记者杨晔）12月8日，中国驻越南使馆、中国外交部乡村振兴定点帮扶工作领导小组办公室、云南省与越南外交部共同举办中越扶贫经验线上座谈会。中国驻越南大使熊波、云南省委副书记石玉钢，越南外交部副部长阮明羽及越南莱州省、老街省、奠边省人民委员会副主席等出席会议。

熊波结合宣介中共十九届六中全会有关精神，指出今年中国取得脱贫攻坚战全面胜利，全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，充分展现了中国共产党领导中国人民坚持和发展中国特色社会主义创造的伟大奇迹，充分彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的政治优势。

熊波表示，当前全球新冠疫情延宕反复，世界经济复苏脆弱，因疫致贫返贫问题突出，国际减贫事业面临严峻挑战。中越是具有战略意义的命运共同体，中方赞赏越南领导人积极响应全球发展倡议，愿同越方探讨推进倡议重点领域合作的具体举措，争取尽快取得可视性成果。两国边境省区可充分发挥地理相邻、合作机制完善、合作基础深厚的优势，深化扶贫工作经验交流，为壮大两国社会主义事业、巩固中越友好关系作出积极努力。

阮明羽指出，新冠肺炎疫情使全球减贫事业遭遇严重冲击，国际社会更需要加强发展合作。积极评价云南脱贫攻坚成就，表示越方迫切希望学习中国外交部定点扶贫和云南省精准扶贫经验，建议双方用好云南与越南北部边境省份合作机制，加强在扶贫政策制定、民生改善、互联互通、疫情防控、通关便利等领域合作，助力两国边境省份实现可持续发展。

石玉钢表示，云南省将与越南相关省份携手并进、紧密协作，共同增进滇越人民民生福祉，成为彰显和睦相邻两党两国关系的典范。

云南省乡村振兴局局长黄云波、发改委副主任郭金华分别介绍了云南全面建成小康社会和脱贫攻坚成功经验，全面展示了云南从封闭落后西南边陲到面向南亚东南亚开放前沿、从温饱不足到全面小康的历史转变。中国外交部办公厅副主任崔春介绍了外交部帮扶云南省金平县和麻栗坡县脱贫的成功实践。外交部派驻麻栗坡县帮扶代表陈明煌分享了外交部在当地定点扶贫的具体做法。

越南莱州省、河江省、老街省等地方领导对中国特别是云南脱贫攻坚成就深感钦佩，感谢云南省和中国驻越使馆对越北边境省份抗疫和改善民生给予的积极支持，表示希望学习借鉴云南省精准扶贫宝贵经验，深化双方在高科技农业、贸易投资、抗疫等领域务实合作，更好地造福两国边境地区人民。

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