新华社旧金山12月8日电（记者吴晓凌）由美国俄勒冈州中国理事会发起的中国-俄勒冈州气候变化与可持续性论坛当地时间7日晚在线举行。来自俄勒冈州友好省（市）州中国福建省、天津市以及美方共80多名政界人士、专家学者和企业家代表参加论坛，交流环境治理经验。

天津市副市长王旭在致辞中表示，论坛是扩大双方共同利益，做大合作蛋糕的具体行动。希望双方利用这一平台，共同探讨城市绿色可持续发展和生态文明建设，进一步开创务实合作新局面。

福建省副省长郭宁宁表示，期待两省州继续携手，积极拓展气候变化领域友好交流和务实合作，并提出开展低碳技术联合开发、加强绿色产业投资合作、共同培育生态系统碳汇能力、深化国家公园交流互鉴四项建议。

美国国会议员厄尔·布卢梅瑙尔说，俄勒冈州和中国在经济和文化上联系密切，对自然保护有共识。为应对气候变化，需要在更多领域加强合作。他表示，任何国家都无法单独应对气候危机，危机不会在一夜之间成功解决。“如果我们积少成多、积小成大地坚持合作，就有希望。”

中国驻旧金山总领事王东华说：“面对已经到来的气候危机，面对正处于关键节点的中美关系，我们每个人都应尽己所能、不遗余力地促进两国关系改善，推动双方开展气候变化领域的合作。”

本次论坛分为智库与企业论坛、技术与创新论坛、基层非政府组织论坛、福建南平市与俄勒冈州火山口湖国家公园分会四个板块。

(责编：徐祥丽、崔越)