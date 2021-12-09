人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国-俄勒冈州气候变化与可持续性论坛在线举行

2021年12月09日15:01 | 来源：新华网
小字号

　　新华社旧金山12月8日电（记者吴晓凌）由美国俄勒冈州中国理事会发起的中国-俄勒冈州气候变化与可持续性论坛当地时间7日晚在线举行。来自俄勒冈州友好省（市）州中国福建省、天津市以及美方共80多名政界人士、专家学者和企业家代表参加论坛，交流环境治理经验。

　　天津市副市长王旭在致辞中表示，论坛是扩大双方共同利益，做大合作蛋糕的具体行动。希望双方利用这一平台，共同探讨城市绿色可持续发展和生态文明建设，进一步开创务实合作新局面。

　　福建省副省长郭宁宁表示，期待两省州继续携手，积极拓展气候变化领域友好交流和务实合作，并提出开展低碳技术联合开发、加强绿色产业投资合作、共同培育生态系统碳汇能力、深化国家公园交流互鉴四项建议。

　　美国国会议员厄尔·布卢梅瑙尔说，俄勒冈州和中国在经济和文化上联系密切，对自然保护有共识。为应对气候变化，需要在更多领域加强合作。他表示，任何国家都无法单独应对气候危机，危机不会在一夜之间成功解决。“如果我们积少成多、积小成大地坚持合作，就有希望。”

　　中国驻旧金山总领事王东华说：“面对已经到来的气候危机，面对正处于关键节点的中美关系，我们每个人都应尽己所能、不遗余力地促进两国关系改善，推动双方开展气候变化领域的合作。”

　　本次论坛分为智库与企业论坛、技术与创新论坛、基层非政府组织论坛、福建南平市与俄勒冈州火山口湖国家公园分会四个板块。

(责编：徐祥丽、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部