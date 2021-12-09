为进一步深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，引导广大留学人员深刻认识总结党的百年奋斗重大成就和历史经验的重要意义，激发接续奋斗的历史使命和责任担当，进一步巩固与党同心、团结奋斗的共同思想政治基础，欧美同学会（中国留学人员联谊会）日前制定专项工作方案，对深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作出部署。

方案指出，学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和党的百年奋斗重大成就和历史经验，是在建党百年历史条件下开启全面建设社会主义现代化国家新征程、在新时代坚持和发展中国特色社会主义的需要；是增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，做到坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保全党步调一致向前进的需要；是推进党的自我革命、提高全党斗争本领和应对风险挑战能力、永葆党的生机活力、团结带领全国各族人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而继续奋斗的需要。

方案强调，欧美同学会各级各类组织要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，精心安排部署，周密组织实施，引导广大留学人员把思想和行动统一到全会精神上来，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，大力弘扬建党精神，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献留学人员力量。

方案要求，欧美同学会各级各类组织要以高度的政治责任感和使命感，切实抓好全会精神学习宣传贯彻工作，加强组织领导，精心部署安排，科学统筹协调。要运用各种宣传资源、传播载体特别是新媒体平台开展宣传。要严格按照党中央精神全面准确开展宣传，把准方向、把牢导向，牢牢把握宣传引导的主导权、话语权。要创新方法、注重实效、尊重规律，紧密联系广大留学人员的新期待，增强宣传的针对性实效性。要持续加强思想引领，广泛凝聚共识，不断增强广大留学人员对中国共产党和习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同，以优异成绩迎接党的二十大召开。

(责编：徐祥丽、崔越)