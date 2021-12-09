人民网阿布扎比12月8日电 （记者周輖）中国驻阿联酋大使馆8日举办中阿媒体吹风会，对中国共产党十九届六中全会精神、重大意义、丰富内涵和国际影响进行宣介，并就两国媒体共同关心的话题回答记者提问。

中国驻阿联酋大使倪坚在吹风会上介绍情况。中国驻阿联酋大使馆供图

中国驻阿联酋大使倪坚首先结合十九届六中全会公报和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，详细阐述了“两个确立”和“十个坚持”的重要内容和深刻内涵，指出“两个确立”是历史的选择，反映了中国全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。“十个坚持”深刻总结了中国共产党百年奋斗的宝贵历史经验和始终立于不败之地的力量源泉。他指出，“中阿发展路径相似，发展理念相通，中方愿与阿方携手推进国家治理体系和治理能力现代化，加强经验交流和理念共享，更好促进国家发展和人民福祉”。

吹风会现场。中国驻阿联酋大使馆供图

倪坚还介绍了中国全过程人民民主、经济社会发展成就和中阿关系最新进展等情况，并就中国积极参与迪拜世博会、举办北京冬奥会、实现全体人民共同富裕、庆祝阿联酋建国50周年、中阿关系和两国在联合国框架下协调配合等回答了两国记者的现场提问。

阿联酋记者提问。中国驻阿联酋大使馆供图

阿联酋通讯社、《联邦报》、《国民报》、《观点报》、中阿卫视等阿联酋主流媒体和中国驻阿央媒近20名记者出席当天的吹风会。阿方记者在会后高度评价中国共产党建党百年取得的辉煌成就，表示期待中阿两国继续加强治国理政经验交流互鉴，深化两国政治互信和各领域务实合作，不断推进中阿全面战略伙伴关系走深走实，造福两国和两国人民。

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