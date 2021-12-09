新华社伦敦12月8日电（记者郭爽）英国首相鲍里斯·约翰逊8日晚宣布，启动包括强制戴口罩等措施在内的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，即后备计划，以应对奥密克戎毒株在英国快速传播。

英国卫生安全局当天公布的数据显示，该国新增奥密克戎毒株感染病例131例，该毒株累计感染568例。初步分析表明，奥密克戎毒株感染病例可能以2.5至3天翻倍的速度增加。

约翰逊当晚在唐宁街举行的新闻发布会上宣布，在英格兰地区启动进一步防疫限制措施，即《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，其中包括从10日起，在剧院、电影院等多数室内公共场所必须戴口罩；13日起，尽量居家办公；15日起，经议会批准，疫苗接种证明等将成为进入人员聚集场所的强制要求等。

英国政府8日报告新增新冠确诊病例51342例，累计确诊10610958例；新增死亡病例161例，累计死亡145987例。截至8日，英国12岁以上人群中已有超过89%接种至少一剂新冠疫苗，超过81%接种至少两剂疫苗，约37%打过疫苗加强针。

今年9月14日，英国政府公布包括A、B两个计划的《应对新冠疫情：秋冬计划》，以应对未来几个月疫情可能出现的反弹风险。一旦新冠病例数上升的“合理”风险导致英格兰国民保健署面临“不可持续的压力”，政府将启动B计划。约翰逊此前表示，B计划会带来“更严重的经济代价和更大的社会限制”，因此只会作为“万不得已”的方案。

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