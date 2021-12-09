新华社伦敦12月8日电（记者杨海若）中国建设银行8日在伦敦举办线上活动，庆祝该行在英国发展30周年及其伦敦分行人民币清算量突破60万亿元。来自英国政商界的500余名嘉宾参加活动。

中国驻英国大使郑泽光在致辞中指出，中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心也不会变。面对新冠疫情下的各种不确定性，中英两国应密切配合，加强对话与合作,进一步促进两国经济繁荣发展。

中国建设银行董事长田国立表示，站在海外发展30年的新起点上，建行将为加强中英金融合作与创新、促进两国经济绿色可持续发展、增进两国人民友谊和福祉贡献金融力量。

伦敦金融城市长文森特·基夫尼高度评价建行30年来对伦敦经济发展作出的贡献，对建行伦敦分行在疫情最危急时刻给予英国国家医疗机构的大力支持表示感谢。

1991年，建行伦敦代表处开业。自2014年获任英国人民币清算行以来，建行伦敦分行积极助推英国离岸人民币市场建设，清算量已突破60万亿元大关，助力伦敦继续保持亚洲以外最大离岸人民币清算中心地位。

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