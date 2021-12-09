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中国驻英使馆：新疆没有所谓的“强迫劳动”

2021年12月09日13:12 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦12月9日电（记者许凤）中国驻英国大使馆发言人8日表示，英国广播公司采访的所谓“新疆强迫劳动亲历者”的言论纯属谎言，这是一些人近年出于不良政治动机，恶意诋毁中国治疆政策，粗暴干涉中国内政行径的又一例证。

　　发言人说，谎言重复一千次仍然是谎言。新疆没有所谓的“强迫劳动”，只有自愿就业、自主择业，各族公民的合法劳动权益受到保护。一小撮反华势力妄图抹黑中国形象、误导英国民众、干扰中英关系发展的舆论操弄注定失败。

　　发言人指出，正是由于中国政府的不懈努力，当前新疆经济繁荣、社会稳定、民族团结、人民安居乐业，各族人民的政治权利、经济权利、社会权利和宗教信仰自由权利得到前所未有的保障。中国的治疆政策得到了包括维吾尔族在内的各族群众衷心拥护。

　　发言人说，中国新疆的发展只会越来越好，国际社会主张客观、公正看待中国治疆政策的声音也必将越来越多。我们敦促有关媒体恪守新闻职业道德，秉持客观、公正、真实、准确的原则开展新闻报道，多做促进中英沟通、交流和理解的有意义的事。

(责编：徐祥丽、崔越)

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