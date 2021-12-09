新华社纽约12月8日电 美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·瓦伦斯基8日表示，美国迄今发现40多例变异新冠病毒奥密克戎毒株感染病例，几乎所有病例的感染症状均为轻微程度。

瓦伦斯基对媒体说，迄今在美国看到的几乎所有奥密克戎毒株感染病例的症状都是轻微的，主要是咳嗽、鼻塞和疲劳。只有1名感染者住院，没有死亡病例报告。

瓦伦斯基指出，这些都是美国奥密克戎毒株感染病例的早期数据，随着时间推移，一些病例的症状可能会变严重。

美国于12月1日报告本国首例奥密克戎毒株感染病例。美疾控中心数据显示，截至8日下午，美国共有19个州报告43例奥密克戎毒株感染病例，约三分之一感染者有国际旅行史；这些病例中的感染者大多为年轻人，其最早出现症状是在11月15日。

瓦伦斯基说，在上述病例中，超过四分之三的感染者接种过新冠疫苗，三分之一的感染者打了疫苗加强针。

美疾控中心尚未对奥密克戎毒株对美国疫情的影响作出预测。瓦伦斯基说，数据非常有限，该机构正进行更详细的分析。

(责编：徐祥丽、崔越)