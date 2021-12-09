新华社北京12月9日电 题：中国入世20年的世界启示

新华社记者傅云威

20年前，中国加入世界贸易组织（WTO），由此开启了WTO舞台上波澜壮阔的中国篇章。

20年间，一个大国实现华丽转身，变得更加成熟与开放，极大增益多元繁荣的世界经济格局。

20年开放大潮奔涌，中国积极融入世界市场海洋，创造发展奇迹的同时，展现出非凡的发展智慧和气量，为世界贡献了深刻的发展启示。

入世20年，中国告诉世界，发展是硬道理，开放是制胜术。

中国入世历程表明，发展与开放相伴相生，相辅相成，彼此成就。

这20年间，中国经济总量从世界第六位上升到第二位，货物贸易从世界第六位上升到第一位，服务贸易从世界第十一位上升到第二位，对外直接投资从世界第二十六位上升到第一位……

得益于更宽领域、更大范围的市场准入和开放，中国深度嵌入全球价值链，更多中国企业突破旧的藩篱，独立参与国际贸易与投资，更多境外企业得以进入经济新域，在中国市场大展宏图。

正如法国前总理拉法兰所言，中国入世20年已经证明，中国在经济和社会发展上取得了长足进步，扩大开放最终推动了中国的快速发展。

而快速发展，让中国有条件在更高起点上进一步扩大开放，推动拓展多边经贸网络，促进中外资源高效配置，让万千中外市场主体得以借助WTO等多边舞台，展现耀眼的创造活力和企业家精神。

入世20年，中国告诉世界，效率源自市场竞争，公平有赖政策制衡。

中国积极运用再分配等政策工具，妥善处理效率与公平的关系，使入世红利更多惠及普通民众和小微企业，有效对冲分化挑战。

通过产业扶贫等策略，中国巧妙将入世红利转化为减贫成就。英国常驻世贸组织和联合国日内瓦办事处大使西蒙·曼利认为，贸易增长是中国经济增长的主要动力之一，帮助数百万人摆脱贫困。

美国巴德学院高级研究员彭润年说，中国在经济治理等方面把人民放在首位的政策取得了引人注目的成功。通过抑制垄断和投机行为、提振对小企业的支持并推动低碳化，中国正在为稳定、包容和共同富裕创造长期基础。

“中国树立的榜样为发展中国家带来了希望。”他说。

入世20年，中国告诉世界，保护主义没有出路，开放自强方得始终。

中国是多边贸易机制的受益者，但绝非“躺赢者”。从狼来了，到与狼共舞。从下海呛水，到挺立潮头。中国入世20年，就是一个无惧挫折，在游泳中学会游泳的过程。

入世之初，中国在法律法规调整、落后产能淘汰、机构改革、外贸管理体制变革等领域面临重压。对此，中国没有怨天尤人，封闭内顾，而是锐意革新，直面挑战，主动与世界接轨。

如今，在保护主义抬头之际，中国以世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者身份，高扬多边主义旗帜，向国际社会持续贡献中国红利、中国机遇、中国方案，成为世界贸易的增长引擎和活力之源，为构建开放型世界经济释放正能量。

作为21世纪最重要的经济事件之一，中国入世所承载的开放、自强、包容精神，将焕发持久光芒，启迪人类以更开阔的心胸和眼界，合力应对各种发展难题，开辟合作共赢、开放包容的新未来。（参与记者：刘亚南、熊茂伶、高攀、胡友松、王慧慧、唐霁、孙鑫晶）

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