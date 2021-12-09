“美式民主”在阿富汗垮了，

为什么还四处张罗“民主峰会”？

世界上有230多个国家和地区，

美国选择性邀请部分参会是何用意？

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这两天，你被《十问美国民主》刷屏了吗？

在美国即将召开所谓的“民主峰会”之际，

本期《Z世代青年说》

我们邀请美国、俄罗斯、古巴、阿富汗、中国

五国青年畅谈“民主”。

2021年8月，美军撤离阿富汗，结束了长达20年的阿富汗战争。20年来，阿富汗内部发生了什么样的变化？美式民主是如何与阿富汗产生碰撞的？对此，来自阿富汗的小伙Aryan会有怎么样的看法？

长期以来，美国都标榜自己是“自由”和“民主”的灯塔，而美国青年是如何看待本国的民主呢？

提起民主，俄罗斯小伙NIK不由得想起了美国总统大选时“不同的总统支持者闯入国会大厦抗议”的闹剧，然而当同样的事情发生在俄罗斯时，这些暴徒行为却被美国媒体报道为“是在为了自由民主而战斗”，对于这样的双重标准，NIK很是不解，难道这就是美国宣扬的民主？

作为世界上五个社会主义国家之一，古巴在不断的斗争中找寻适合本国国情的民主制度。那么古巴人民是如何争取民主？Wilson会带来怎样的看法？

谈及中国民主形式，青年嘉宾袁野想起了前段时间给区人大代表投票的经历。在中国，“人民当家作主”就是中国的民主。对于中国的“全过程民主”他又做了怎样的介绍？

美国即将线上组织召开民主峰会，

对于这场峰会，

李若一提出心中的疑问

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（作者：中国青年说工作室 来源：中国青年报客户端）

(责编：岳弘彬、牛镛)