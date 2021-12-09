当地时间12月8日，美国多家媒体就拜登政府举办“民主峰会”发表评论文章，质疑此次峰会的实际作用，以及美国在其民主制度经受前所未有的纷争和矛盾之际，是否有主持“民主峰会”的资格。还有媒体表示，“民主峰会”会让美国重回冷战时期，并付出巨大代价。

《华盛顿邮报》写道，尽管拜登政府正在努力挽回形象，但是就其为峰会所做的准备来看，他们并没有一个明确的目的。

《外交政策》（Foreign Policy）的评论文章称，目前无法确认“民主峰会”是否是一场空有口号、不产生任何实质内容的“谈话盛宴”。《外交政策》认为，美国两大政党在总统大选合法性问题上的争论以及国会大厦暴力事件的发生都破坏了美国的民主形象。

美国自由派媒体杂志《国家》（The Nation）直接以《拜登不应利用“民主峰会”引发更多冷战》为题发表评论，认为美国正在试图主宰欧亚大陆、重塑世界秩序，并以此弥合国内的分裂，为拜登政府在国内的行动作辩护。

《国家》的评论文章写道，拜登政府的做法会让美国重回冷战时代，且付出的代价是巨大的。美国面临着气候变化危机和国内种族分裂等威胁，与中国冷战可能会进一步煽动美国的民族分裂，导致美国针对亚裔的仇恨犯罪增加。（央视记者 许弢 许骁）