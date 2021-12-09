人民网约翰内斯堡12月9日电 （记者王磊）12月8日，中国驻南非大使馆与南非竞技场媒体集团联合举办中非合作论坛第八届部长级会议成果解读高端对话会。陈晓东大使线上出席并作主旨发言，南非702电台“名嘴”麦凯瑟现场主持对话会，南非《商报》主编姆年达、南非约堡大学非中研究中心主任孟大为、《商报》资深政治评论员姆考凯利、南非全国学生大会副主席马蒂瓦内、中国外交部中非合作论坛事务大使周欲晓等嘉宾线上线下出席并发言。

中国驻南非大使馆联合南非竞技场媒体集团举办中非合作论坛第八届部长级会议成果解读高端对话会。中国驻南非大使馆供图

陈晓东首先介绍了中非合作论坛第八届部长级会议的基本情况、重大意义和重要成果，高度评价中非开启外交关系65年来取得丰硕成果，总结了“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”的中非友好合作精神，提出了坚持团结抗疫、深化务实合作、推进绿色发展和维护公平正义等构建新时代中非命运共同体的四点主张，宣布了一系列对非合作新的重大举措，倡议实施卫生健康、减贫惠农、贸易促进、投资驱动、数字创新、绿色发展、能力建设、人文交流和和平安全“九项工程”。本届论坛会议还审议通过了《达喀尔宣言》《达喀尔行动计划2022－2024年》《中非合作2035年愿景》《中非应对气候变化合作宣言》四份成果文件，充分彰显了中非双方新时代共谋发展、共迎挑战、共享机遇的坚定决心，展现出中非合作的巨大潜力和广阔前景。

陈晓东指出，本届会议的重大举措和丰硕成果体现了中非合作的战略性、系统性、延续性和针对性，为中非人民带来实实在在的好处，向世界传递了中非携手构建新时代命运共同体的四大积极信号，一是坚持守望相助，共筑健康防线；二是坚持互利共赢，共促经济复苏；三是坚持绿色转型，共谋可持续发展；四是坚持多边主义，维护公平正义。

陈晓东强调，个别国家大搞 “伪多边主义”，四处拼凑小圈子和集团政治，以“民主领袖”自居召集所谓“民主峰会”，还不遗余力鼓吹“外交抵制”北京冬奥会。这实质是以民主、人权为借口肆意干涉别国内政，渲染意识形态对立，将体育政治化，破坏国际合作和谐氛围，此举必将遭到包括非洲在内的国际社会的共同反对。

陈晓东最后表示，中非合作的本质是互利共赢、共同发展。中非合作好不好，中非人民最有发言权。中国始终是非洲最真诚、最可靠、最长期的合作伙伴，凡是承诺非洲兄弟的事，我们定会尽心尽力办好。南非是中非合作论坛前任共同主席国和有影响力的非洲大国，为论坛机制建设、深化中非务实合作作出了重要贡献。中方愿与包括南方在内的非洲国家一道，开启中非合作论坛下一个“黄金二十年”，携手构建新时代中非命运共同体。

中国驻南非大使馆联合南非竞技场媒体集团举办中非合作论坛第八届部长级会议成果解读高端对话会。中国驻南非大使馆供图

与会嘉宾认为会议达成的一系列共识为中非友好开辟了新前景，为共同发展创造新机遇，给中非人民带来新福祉。非洲要充分把握中国提供的发展机遇，加强自身发展战略和倡议同中非合作论坛、“一带一路”倡议等对接，加快促进中非友好和共同繁荣发展。

中国外交部中非合作论坛事务大使周欲晓。中国驻南非大使馆供图

中国外交部中非合作论坛事务大使周欲晓表示，缺乏基础设施、资金以及合格的技术工人是非洲发展遇到的瓶颈。中国一是帮助非洲建设基础设施，二是力所能及提供资金，三是帮助非洲加强能力建设。过去20年里，中非贸易增加了20倍，中国对非投资增加了100倍。中国相信非洲是一个具有巨大潜力和光明前景的大陆，中国政府正在鼓励中国企业对非进行更多投资。

南非约堡大学非中研究中心主任孟大为。中国驻南非大使馆供图

南非约堡大学非中研究中心主任孟大为表示，中国和非洲拥有共同的反帝反殖民历史和立场。上世纪50年代以来，中非关系逐渐实现从意识形态向务实合作转变，中国一直在非洲的民族独立和国家发展中发挥着至关重要的作用。历史证明，非洲的发展离不开国际社会的支持，但与其他的外部战略伙伴相比，中国确实发挥了更为关键的作用。当世界将非洲视为黑暗和绝望的大陆时，是中国向非洲伸出了橄榄枝。从马拉维到安哥拉，再到刚果（金），中国投资兴建的基础设施随处可见，彰显着中国超强的基建能力。

南非全国学生大会副主席马蒂瓦内。中国驻南非大使馆供图

南非全国学生大会副主席马蒂瓦内表示，中国市场广阔且不断发展，当前非洲大陆自由贸易区已正式启动，非洲应当把握机遇，充分发挥自身优势，向中国出口更多产品，令非洲和南非受益。

南非政府、政党、高校、智库、媒体等各界代表，驻南中资机构、留学生代表及驻南使馆外交官等近500人线上参会。对话会通过多个平台同步视频直播，观看量近10万。

竞技场集团系非洲最大、南非最有影响力的媒体集团之一。南非国家广播电视台（SABC）、非洲通讯社、《商报》、《星报》、《比陀新闻报》、《水星报》、《公民报》等南非主流媒体，以及中央电视台、新华社、《人民日报》、人民网、中新社、《经济日报》、《科技日报》、《中国与非洲》等20余家媒体记者与会报道。

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