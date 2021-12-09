新华社日内瓦12月9日电 专访：从接受者、追随者到贡献者、参与者——访中国常驻世界贸易组织代表李成钢

新华社记者陈俊侠 陈斌杰

“中国加入世贸组织既发展了自己，也造福了世界。”中国常驻世界贸易组织（WTO）代表李成钢日前在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时表示，过去20年，世贸组织为中国与各国构建利益高度融合的命运共同体提供舞台，中国也为世贸组织发展发挥了建设性作用。

李成钢表示，中国加入世贸组织，无论对中国改革开放进程，还是对经济全球化进程，都具有里程碑意义。“没有中国的参加，世贸组织是不完整的，加入世贸组织也符合中国发展和改革开放的需要。”

入世20年来，中国经济社会发展取得举世瞩目成就。2020年中国经济总量占全球比重约为17%，而2001年仅为4%左右。

入世20年来，中国积极践行自由贸易理念，切实履行入世承诺，全面参与世贸工作，大幅对外开放市场。目前中国关税总水平已从2001年的15.3%降至7.4%，低于9.8%的入世承诺。在服务领域，中国承诺在2007年开放9大类100个分部门，但实际开放接近120个分部门。

李成钢说，中国重诺守信赢得了国际社会高度赞赏。总体看，过去20年中国对全球经济增长的年均贡献率接近30%，中国已成为全球经济增长的重要发动机。世贸组织前总干事拉米曾在多个场合表示，中国履行入世承诺可以得“A+”的分数。

目前，中国是全球120多个国家和地区的主要贸易伙伴。过去20年，中国进口总额从2001年的约2400亿美元增长到2020年的约2.1万亿美元。此外，中国利用外资稳居发展中国家首位，为各国分享中国红利创造了更多机会。尽管受到新冠疫情影响，多数在华外资企业仍实现盈利。

李成钢表示，入世为中国营造了良好外部经贸环境，加速推动改革开放进程，并为中国深入参与全球经济治理提供重要平台。

“从多边规则来看，中国正从规则接受者、跟随者转变为规则制定的重要参与者，”李成钢说，“从全球治理来看，中国正从公共产品使用者变成公共产品提供者。”

李成钢表示，从全球治理来说，中国主张、中国方案成为促进世界发展的正能量。过去几十年，中国以开放促改革促发展的经验，已成为国际社会宝贵财富，将为其他国家提供有益借鉴。中国对全球减贫的贡献为推动经济全球化奠定了坚实基础。

针对世界经济复苏面临的挑战，李成钢认为，一些国家试图通过单边主义、贸易保护主义来解决国内问题，“这是开错了药方，损人不利己”。

李成钢表示，世贸组织仍对维护世界经贸的稳定和开放发挥基础性作用，现在和将来都是中国与世界互动的重要平台。中国将继续维护世贸组织权威性和有效性，在世贸组织改革中发挥更加积极的作用。在新发展格局大背景下，中国将以更大力度、更高水平的对外开放促进全球共同发展，为各国分享中国红利创造更多机会。

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