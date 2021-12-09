新华社莫斯科12月9日电 通讯：俄罗斯寒冬里“一带一路”项目热火朝天

新华社记者华迪

俄罗斯阿穆尔州，位于中国黑龙江省黑河市以北一两百公里的地方。这里地处俄罗斯远东地区，资源匮乏，生活工作条件艰苦。即便如此，阿穆尔天然气化工项目仍在寒冷天气里热火朝天地推进……

2019年，中国石油化工集团公司与俄罗斯西布尔公司签署了阿穆尔天然气化工项目合作框架协议。项目总投资116亿美元，建成后预计年产值约16亿美元至18亿美元。2020年8月，项目启动施工。

“阿穆尔的冬天气温非常低，最低可达零下40度，土壤冻结深度可达4米。这使地下管线的铺设变得更为复杂。”谈到工程施工难度，俄方项目总经理阿列克谢·韦列夏金说，塔吊等超大型设备都要依靠水路运输，但此前遭遇的两场洪水给施工增添了不少麻烦。后来，项目团队制定特殊方案，按计划把80台设备运到现场。

2021年7月，陈杰来到俄罗斯，参与阿穆尔天然气化工项目现场安装作业。他告诉记者，项目工作范围非常广，项目初期需要克服施工人员短缺，施工机具、设备不到位等不利因素。

项目难度大，工期压力也不小。俄罗斯托博尔斯克曾建造过类似项目，设计年产能力200万吨，工期52个月；但设计年产270万吨的阿穆尔天然气化工项目工期却只有46个月。

尽管如此，在中俄双方1000多名施工人员的共同努力下，项目进展顺利。

阿穆尔天然气化工合资公司副总经理高杨表示，即便面临种种困难，截至2021年10月底，项目建设总体进度已完成25.2%，年底计划完成30.9%。

项目经理李树通也介绍说：“我们克服了疫情期间人员动迁困难、与业主团队语言交流障碍、业主管理理念和管理文化差异等不利因素影响，施工进展迅速。”

中石化俄罗斯中亚总代表王骏告诉记者，俄罗斯是中石化积极响应“一带一路”倡议和国际化布局的重点国家。阿穆尔天然气化工项目作为中俄投资合作的重点项目，“秉持互利双赢、商业可行原则，充分发挥投资、技术、运营、贸易、工程服务一体化优势，将为开创中俄能源合作新局面，促进两国经贸合作全面提质升级做出新的更大贡献”。

为了应对接下来的寒冷天气，项目方已经做好充足准备。工程项目部项目副经理王亮说：“140台暖风机正开足马力，1.5万平方米保温材料也早已于8月备齐。井室和管廊柱预制中也采取了搭设保温暖棚、电加热养护等多种措施。”

“项目按计划2024年5月前完工，然后整个夏天都可以进行设备调试，到同年年底，我们就能收到第一吨产品了。”韦列夏金期待着。

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