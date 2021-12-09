美国国家安全顾问沙利文星期二表示，从威慑和外交角度说，美国将采取力所能及的一切行动确保中国大陆武力统一台湾的局面“永远不会发生”。他是在回答记者美国是否就台海局势和乌克兰局势做好准备的提问时说这番话的。他还说，美国过去8个月在印太地区做出的努力都是为了避免中国大陆选择“武力入侵”的任何情况发生。

美国高官近来反复针对台海局势释放强硬而空洞的态度，布林肯同在星期二指责中国“不但尝试重塑其领土，而且试图重塑全球体系”。他再次威胁说，如果北京决定尝试透过武力“单方面改变现状”，那将是“非常严重的错误”。

沙利文扬言要确保中国大陆对台湾的武统“永远不会发生”，尤其扎眼。这是美国高官迄今吹的最大牛皮，几乎不会有人相信沙利文的这一临时答记者问会变成美国的政策宣示，因为美国根本形成不了阻止中国大陆在必要时发动武统的威慑力，更不会有人相信美国有逆着中国军力增长和统一决心不惜一切代价“保卫台湾”的真实意志。

华盛顿迄今的官方态度是鼓动台湾当局构建“自卫”能力，它对台湾的军事支持主要是卖武器。而那些武器被普遍预测将在武统一旦发生时被解放军第一时间摧毁，解放军重创前来驰援美军的可信能力也越来越压倒美军或将干涉所具有的威慑力。

我们不相信沙利文接下来会反复重申“确保武统永不发生”的态度，他很可能会往回缩，或者淡化这一表态。因为美国承受不起将这一表态正式化所意味的责任和压力，美国远没有形成为“保卫台湾”不惜一战、特别是不惜殊死一战的决心。

当然了，美国也有确保武统“永不发生”的办法，那就是打击台湾当局推动“台独”的野心，推动他们不仅回归“九二共识”，而且与中国大陆和平统一路线相向而行，接受“一国两制”。

如果华盛顿支持台湾当局的谋“独”路线，鼓励他们倚美谋“独”，那么我们要说，武统是一定会发生的，而且美台勾结越甚，民进党当局在谋“独”路上越猖獗，武统来得越快。

中国大陆是有维护台海地区和平稳定诚意的，然而民进党当局2016年上台后否定一中原则，严重破坏了两岸关系的政治基础，将台海局势朝着“地动山摇”方向推。今天人们对台海地区军事冲突的谈论之密集是几年前不可想象的，局势的关键要素和形成机制都发生了嬗变，或许已经迈过了可以调头恢复的临界点。

要避免台海局势摊牌，民进党当局必须大步回撤，美国需要督促该当局迷途知返。像华盛顿现在这样继续把台湾当遏制中国大陆的棋子用，向民进党当局发错误信号，那么局势就将惯性加码并恶化，武力解决台湾问题将成大陆必然且唯一选择。

请沙利文先生好好清理一下思路，看看你们手中到底有什么筹码可以恐吓中国大陆，那是下定决心实现国家统一而且拥有各种抵制讹诈战略工具的国家。你会发现你们已经两手空空。所以，请管好嘴巴，否则你只会给自己的国家制造更多窘境。

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