中国中央广播电视总台CGTN制作的两集大型专题片《起底“美式民主”》于12月9日播出上线。

美国以“民主典范”自居，却无视本国劣迹斑斑、岌岌可危的民主现状和以战争为手段、强制对外输出“美式民主”造成惨重的国际人道主义灾难，召开所谓“民主峰会”，歪曲民主要义，乱设民主标准，甚至把民主当成服务一己之私的政治工具，在世界上搞各种小圈子，制造分裂和对抗。“美式民主”究竟是为民主，还是为霸权？CGTN推出两集专题片，用事实说话，近距离审视“美式民主”在国内的乱象和倒退以及在国际上的失信与式微。

对内，“美式民主”的国家治理能力危机日渐突显。新加坡著名中国问题专家马凯硕指出，美国近年来已经从一个所谓的“民主”社会逐步转变为“财阀”国家。民主，本应是为全体人民服务，代表和体现全体人民意志，而现在的美国政府，则变成了为上流社会那不足百分之一的人群服务，权力制衡变成“否决政治”，民主选举沦为金钱政治，两党政治演变为两党恶斗。民主实践乱象丛生，国会暴乱震惊全球，结构性种族问题根深蒂固，枪支暴力频频发生，新冠肺炎疫情应对不力，死亡病例居全球首位，社会不平等长期存在，贫富差距不断扩大，社会凝聚力完全丧失，言论自由名不符实，政府机构失信，国家重大问题久拖不决，“美式民主”的国家治理能力受到严重质疑。美国的“民主样板”难以维系。

对外，美国的“民主灯塔”在过去数十年间早已逐渐黯淡。美国政府无视不同国家和地区在经济、历史、文化方面存在的巨大差异，打着所谓“民主价值”的旗号，将自己的政治理念与价值观念强加于人，强制推行“民主改造”，策划“颜色革命”，肆意干涉他国内政，颠覆别国政权。二战以来，几乎所有的美国总统在任内都曾发动或介入过对外战争。历史上，美国借“推广民主”之名在拉美推行“新门罗主义”，在欧亚地区煽动“颜色革命”，在西亚北非国家遥控“阿拉伯之春”，给多国带来混乱和灾难，严重损害世界和平、稳定和发展。美国不惜发动战争，强制输出所谓民主，酿成多国人道主义灾难。美国发动长达20年的阿富汗战争让阿富汗满目疮痍，民不聊生。阿富汗战争毁坏阿经济发展基础，让阿富汗人民一贫如洗。在美军行动中丧生的阿富汗平民以及与“9·11”事件无关的阿富汗军人和警察超过10万，1000多万人流离失所。2003年，美国以所谓伊拉克持有大规模杀伤性武器为由，对伊拉克发动军事打击。战争导致的平民死亡人数有20万至25万人。时至今日，美国也拿不出所谓“伊拉克持有大规模杀伤性武器”的证据。美军还严重违反国际人道主义原则，频频制造“虐囚”事件。

山巅之城的美国，灯塔效应沦为笑料。

更多关于“美式民主”的真相，敬请关注CGTN专题片《起底“美式民主”》（上/下），12月9-10日23:30在CGTN英语频道播出，CGTN官方网站同步上线。CGTN西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语频道随后也将陆续播出上线。

(责编：岳弘彬、牛镛)