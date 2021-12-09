本报记者 李嘉宝

12月4日，一列中老铁路（成渝—万象）国际班列从成都国际铁路港始发。

白桂斌摄（人民图片）

当地时间12月4日23时11分，从中国云南省昆明站始发的中老铁路首趟国际货物班列21051次到达老挝首都万象。12月4日13时01分，由万象站始发的首趟国际货物班列21052次到达中国口岸磨憨站。中老铁路完成跨境运输首秀。

正如中国国家主席习近平指出的：“铁路一通，昆明到万象从此山不再高、路不再长。”钢铁巨龙纵贯山峦、跨越江河，联通中老两国人民，中老命运共同体有了更为具象的注脚。

推动中老互联互通跨越式发展

法新社近日的报道讲述了老挝农民阿努蓬的故事。以前，他只能通过公路将种植的草莓运送到万象，每次要花费三四个小时。中老铁路开通后，运送时间缩短了一半，还有望带来更多游客。如今，在疫情中艰难经营的阿努蓬增添了更多信心：“未来数万外国游客会来到我的农场。”

阿努蓬的昨天和明天，正是老挝经济发展的一个缩影。过去，老挝仅有一段长约3.5公里的铁路连接泰国，交通桎梏导致经济发展长期落后。随着中老铁路全线开通运营，从万象到中老边境车程由2天缩短至3小时，到昆明最快只需10小时。世界银行报告《从内陆到陆联：释放中老铁路联通潜力》认为，中老铁路通车后，从万象到云南昆明的货运成本将降低40%至50%，同时老挝国内线路成本将降低20%至40%。

中老铁路北起中国昆明，南至老挝万象，全长1035公里。这是一条追求互利共赢的铁路，为老挝实现国家富强、民生幸福搭建了广阔舞台。

老挝《万象时报》分析了中老铁路将在投资、物流、旅游等领域创造的发展机遇，由衷感叹：“这条铁路不仅是老中友谊的象征，也是老挝摆脱‘陆锁国’枷锁的里程碑，将使老挝成为地区大陆桥的重要枢纽，为老挝未来几十年蓬勃发展创造大量机遇。”法新社援引世界银行高级基础设施专家索巴斯·索斯旺的话说：“中老铁路是一项重大投资，使老挝能够利用其位于东南亚大陆中心的地理位置发展经济。”

“今年是中老建交60周年。中老铁路正式开通运营，体现了中老关系进一步深化发展，是给中老全面战略合作伙伴关系的最好献礼，丰富了中老命运共同体的深刻内涵。”中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员许利平在接受本报记者采访时指出，人类命运共同体理念倡导的就是“你中有我、我中有你”。中老铁路有利于推动两国互联互通实现跨越式发展，不仅体现在基础设施建设上，更体现在未来的发展利益上。随着中老铁路开通运营，两国将结成更加紧密的发展命运共同体。

彰显中国基建实力和大国担当

中老铁路纵贯中国云南西部与老挝北部山区，沿途山高谷深、地质复杂、水系众多。沿线民众形象地说，中老铁路时而在“天上”（桥梁），时而在“洞里”（隧道）。开工5年来，中老双方齐心协力、紧密配合，逢山开路、遇水架桥，高水平、高质量完成了建设任务。

“中老铁路是首条以中方为主投资建设、全线采用中国技术标准、使用中国设备并与中国铁路网直接联通的国际铁路。”《曼谷邮报》近日刊文称。

统计数据显示，中老铁路工程建设带动老挝实现就业11万人次，帮助当地修建近2000公里的道路水渠，为老挝培养了大批技术人才和管理人才。《日本经济新闻》指出：“对于现代化进程缓慢的老挝来说，这是第一条真正的铁路，民众对此热烈欢迎。”

作为两国务实合作的旗舰项目，中老铁路是共建“一带一路”实打实的成就，是中国以更开放的姿态与世界分享发展机遇的典范，受到国际社会广泛赞誉。

美联社近日报道称，老挝希望通过中老铁路，与中国以及更广阔的市场相连接，从而为经济注入更多活力。泰国《曼谷邮报》认为，中老铁路开通后将吸引更多来自中国和其他国家的投资，尤其是在农业、畜牧业和采矿业领域。与此同时，老挝的产品能通过中老铁路进入中国，再进入欧洲市场。

“在新冠肺炎疫情背景下，中老铁路克服诸多挑战和困难，按期竣工并交付运营，具有振奋人心的象征意义，彰显了共建‘一带一路’的韧性和活力。中国以实际行动驳斥了国际上少数国家抹黑‘一带一路’的杂音，向世界展示了中国雄厚的基建实力和负责任的大国担当。”中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员张洁向本报记者指出，随着近年来中国经济的快速发展，包括老挝在内的广大东南亚国家希望搭上中国发展快车。中国始终秉持人类命运共同体理念，坚持睦邻、安邻、富邻，深化同周边国家的互利合作和互联互通。“中老铁路是中老命运共同体建设结出的硕果，将推动两国设施联通、贸易畅通、民心相通。它体现的合作共赢精神，与当前某个国家鼓吹的单边主义、保护主义和所谓‘脱钩’形成了鲜明对比，是处于疫情中的世界最需要的一种发展理念。”

为中国—东盟互利合作树立典范

更大的合作机遇开始释放。泰国《曼谷邮报》近日援引泰国国家经济和社会发展委员会官员的话表示，泰国须尽快与老挝和中国政府合作，建立泰国铁路网与中老铁路无缝连接，这将推动泰国、老挝和中国之间的经济发展，促进贸易往来，增加投资并发展旅游业。越通社报道，泰国农业与合作社部方面表示，中老铁路有望成为很好的农业运输通道。泰国企业应该能够利用中老铁路，跨越泰老友谊大桥，在万象南部货运码头装载货物。

中老铁路不仅使老挝从“陆锁国”变为“陆联国”，还将为促进地区互联互通和发展繁荣作出贡献，成为中国—东盟命运共同体精神的生动写照。

英国广播公司报道称，中老铁路是中国在“一带一路”倡议下加强与东南亚联系的标志性项目。这条铁路将来还可能会延伸到泰国、马来西亚和新加坡。美联社指出，中老铁路未来可能成为中国与泰国、越南、缅甸、马来西亚和新加坡等国的铁路网上的重要一环。

新加坡《联合早报》报道认为，中老铁路将为中国与东盟经贸往来注入新动能。未来，中老铁路将成为中南半岛南北大动脉的重要组成部分，助力实现本地区共同发展。泰国瓦莱岚大学政治学者特林·艾亚拉表示，中老铁路等项目符合中国和东南亚战略发展的共同利益。对于东南亚各国来说，它们将通过新的大型基础设施开发与世界进一步接轨，沿线土地也将获得城市化机会，经济也将获得提升。

许利平指出，今年是中国—东盟建立对话关系30周年，不久前双方关系提质升级，建立全面战略伙伴关系。再过不到一个月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将正式生效，将进一步促进中国—东盟投资和贸易的自由化和便利化，广大中小企业、跨境电商等新业态将迎来重大利好。展望未来，中国—东盟合作动力十足、潜力巨大、可持续性强。在这样的背景下，中老铁路的开通无疑起到了重要示范作用，它为两国人民带来了实实在在的民生福利，为地区经济发展开辟了更大空间。

“如果说中老铁路是基础设施上的‘硬连通’，那么RCEP就是制度上的‘软连通’，两者对提升中国—东盟互联互通及贸易自由化便利化水平、提振区域合作信心、促进地区繁荣发展都具有十分重要的意义。中国坚定不移扩大对外开放，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，给周边国家吃下‘定心丸’。”张洁指出，展望后疫情时代的中国—东盟合作，高质量共建“一带一路”将与数字经济、应对气候变化、发展绿色经济等议题相结合，“硬连通”、“软连通”将与地区产业升级转型相结合。中国有技术优势和巨大市场，东盟国家有强劲需求，也有市场空间，双方合作潜力将被进一步挖掘。

(责编：王禹蘅、崔越)