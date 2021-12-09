新华社莫斯科12月8日电（记者耿鹏宇）俄罗斯总统普京8日表示，北约东扩涉及俄战略安全，俄罗斯对乌克兰可能加入北约表示担忧。

据克里姆林宫网站8日发布的消息，普京当天在俄南部海滨城市索契与到访的希腊总理米佐塔基斯举行会谈。普京在会谈后的联合新闻发布会上回答媒体记者提问时说，俄罗斯奉行和平外交政策，不寻求与任何一方对抗，但有权维护自身安全。

普京说，俄方多次公开表示，绝不接受北约通过乌克兰在内的地区向东扩张，这是涉及俄中长期安全及战略未来的问题。每个国家都有权选择最可取的方式维护自身安全，但这种方式不能侵犯其他国家的利益、危害其他国家的安全。

普京表示，过去几十年中，尽管俄方坚决反对，北约的军事设施仍然不断逼近俄边界，在波兰和罗马尼亚已部署MK-41导弹防御系统。俄方完全有理由相信，倘若乌克兰加入北约，同样的事情将会在乌克兰发生。俄方对此不能不表示担忧。

据报道，普京与米佐塔基斯在会谈中讨论了双边关系，特别是经贸关系和能源合作，以及乌克兰、塞浦路斯、俄罗斯与欧盟关系等国际和地区问题。双方还签署了涉及海上安全、旅游、金融、高科技等领域的多项协议。

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