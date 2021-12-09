人民网约翰内斯堡12月8日电 （记者闫韫明）“西方一些国家正在破坏体育精神中友谊、团结等核心价值。体育应当是将世界人民凝聚在一起的纽带，不应成为政治化的对象。”南非共产党总司库乔伊斯·莫洛帕在接受人民网记者采访时表示。

针对日前出现的“外交抵制”北京冬奥会等论调，莫洛帕认为，这些西方政客是在将体育政治化，向本应积极、健康的奥运会中添加负面的不和谐因素。“奥运会是各国运动健儿经过多年的辛苦训练才能站上的竞技场，我们期待一场成功的盛会，而不愿看到健儿们被这些负面因素裹挟。”莫洛帕说。

莫洛帕认为，作为本届冬奥会的主办方，中国进行了长期、有序的筹备工作，取得了卓越的筹办成果，包括国际奥委会在内的国际社会各界对此纷纷表示肯定。“我们了解中国，信任中国，尊重中国为筹办冬奥会做出的努力、投入的资源。在距离北京冬奥会开幕仅剩两个月的此时，我们更应该支持中国。”莫洛帕说，应该反对那些孤立中国、否定北京冬奥会、分裂奥运大家庭的力量，希望持有这些理念的人能尽快转变错误想法。

最后，莫洛帕表示，“相信北京冬奥会筹备工作将一切顺利，期待北京冬奥会取得圆满成功，祝愿奥运健儿们在公平竞技的赛场上取得好成绩！”

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