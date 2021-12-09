本报记者 张朋辉 吴 杰

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连日来，为阻止奥密克戎毒株蔓延，全球多国加大监测力度，强化防控措施。专家指出，大规模接种疫苗仍是降低新冠病毒变异速度的有效手段，国际社会需继续努力解决疫苗分配不公平问题。

12月7日，世界卫生组织发布新冠肺炎每周流行病学报告指出，已有57个国家和地区出现奥密克戎毒株，大部分病例与旅行相关。奥密克戎毒株的发现，让全球疫情防控形势面临更严峻挑战。初步评估认为，奥密克戎毒株造成的全球风险“非常高”。世卫组织呼吁各国开展进一步研究，并采取加强疫苗接种、保持社交距离等公共卫生措施，遏制疫情传播。

奥密克戎毒株加速传播

自南非11月9日首次从病例样本中检测到新冠病毒变异毒株，数周来奥密克戎毒株病例在多国相继出现。早期迹象显示，奥密克戎毒株比德尔塔毒株传播能力更强。

“因为新发现的变异新冠病毒奥密克戎毒株，南非正式进入新冠肺炎疫情第四波高峰。”南非卫生部部长法赫拉日前介绍，11月25日南非日增确诊病例为2465例，但12月2日已经上升到11535例，检测阳性率也由两周前的1%—2%猛增至22%，增长速度远远超过前三次高峰。赞比亚卫生部部长马塞博12月4日宣布，该国首次在境内发现奥密克戎毒株，对近期确诊患者取样的基因组测序表明，有3人感染奥密克戎毒株。

目前，奥密克戎毒株已在欧洲迅速扩散。比利时是最早报告发现奥密克戎感染病例的欧洲国家。随后，意大利、德国、荷兰等欧洲国家也分别报告发现了该毒株。截至12月7日，英国已累计报告奥密克戎毒株感染病例超400例。英国卫生大臣贾维德确认，英国的奥密克戎毒株感染最初与国际旅行相关，随后开始在社区传播。

美国疾控中心主任瓦伦斯基12月7日表示，目前美国50个州里有19个州报告了奥密克戎毒株感染病例，“预计这一数字还会继续增加”。她表示，最新数据显示，美国99%以上的确诊病例均属德尔塔毒株，现在还不知道奥密克戎毒株是否会取代德尔塔毒株的主导地位。

智利瓦尔帕莱索大区卫生局12月4日发布的公告显示，该国发现的首个感染奥密克戎毒株的患者11月25日从西非国家加纳进入智利，目前处于隔离中。墨西哥卫生部3日发布公告说，该国发现首例奥密克戎毒株感染病例，目前正在首都墨西哥城一家医院接受治疗。

韩国中央防疫对策本部12月8日通报，截至8日零时，韩国单日新增奥密克戎毒株感染病例2例，累计38例。

多国收紧入境和防疫政策

为防范该变异病毒传播，多国进一步升级防控措施，紧急取消航班、限制旅客入境，推动疫苗接种。

自11月28日以来，南非进一步收紧疫情防控措施，将“封城”等级从目前的一级上调至三级，预计持续至明年1月15日。其间，每日21时至次日6时实施宵禁，除维持社会正常运转所必需的营业场所外，其他营业场所每日20时前一律关门。统计数字显示，截至12月2日晚，南非只有36.8%的成年人完成了完整疫苗接种程序。南非卫生部呼吁国内所有12岁以上人士迅速就近接种疫苗。

欧洲多国在第一时间实施旅行禁令，暂停往返非洲多国航班。在英国，口罩令在停止数月后重新开始实施；在荷兰，从11月28日开始实行的至少3周封禁措施期间，餐厅和酒吧等场所须在17时前关闭；德国加强了对未接种疫苗者的社交限制；在西班牙，大规模疫苗接种点重新开放；在希腊，从明年1月16日起，60岁以上希腊公民如果拒绝接种新冠疫苗，将面临每月100欧元罚款。

美国政府12月2日公布相关应对措施，包括入境美国的国际旅行者必须出示起程前24小时内新冠病毒检测阴性证明，要求医疗保险公司报销客户居家检测费用，全美继续增设接种站以进一步推动接种速度，将在客机、火车、公交车和交通枢纽中强制戴口罩的规定延长至明年3月中。

拉美多国一方面提高入境门槛，一方面加大推进疫苗接种力度。巴西国家卫生监督局表示，出示疫苗接种证明是入境巴西的一个重要条件，里约热内卢等大城市已经要求凭疫苗接种证明进入室内公共场所并严格检查执行情况；秘鲁政府呼吁民众接种疫苗并加强预防措施，从12月10日开始，18岁以上成年人在进入封闭空间时必须出示完全接种两剂疫苗的接种卡；哥伦比亚政府自11月24日起开始为18岁以上群体接种加强针；玻利维亚卫生和体育部近期下发通知，正式将外国公民纳入全民疫苗接种计划，年满18岁、在玻停留期满30天的外国公民，可凭有效护照和入境证件就近前往各地授权接种点接种。

韩国政府近日宣布，将实施为期4周的特别防疫对策，呼吁民众保持警惕，遵守防疫规则，提高青少年人群新冠疫苗接种速度。

努力确保疫苗公平可及

世卫组织指出，奥密克戎毒株的传染性、重症感染程度仍未明确，对现有检测手段、疫苗及治疗有效性的影响也有待进一步研究。不过，目前尚未发现与其他变体感染症状有显著区别，多数核酸检测试剂一样有效，疫苗对减少现有变种传播尤其是德尔塔变体造成的重症和死亡病例仍然十分关键。世卫组织12月7日发布最新周报表示，正在加紧协助非洲国家加强病毒基因测序，未来3个月将为非洲国家筹资1200万美元用于急需的疫情防控措施。

世卫组织卫生紧急项目技术主管科霍夫强调，当前疫苗的保护率依旧很强，可以大大降低重症和死亡病例，并呼吁在更大范围内接种疫苗，包括普及接种加强针。

全球疫苗免疫联盟首席执行官塞思·伯克利指出，虽然目前人类仍需更多了解奥密克戎变异毒株，“但我们知道，只要世界上大部分人没有接种疫苗，（新冠病毒）变异就会继续出现，大流行将继续延长”。伯克利呼吁全球共同努力，确保疫苗公平可及。

世卫组织全球卫生筹资大使、英国前首相戈登·布朗日前发表文章指出，当富裕国家囤积疫苗时，出现新的新冠病毒变异毒株也就不足为奇了。他指出，西方各国9月承诺在今年年底前通过“新冠肺炎疫苗实施计划”为92个最贫穷国家40%的成年人口提供疫苗。截至11月25日，美国只交付了其承诺的25%的疫苗，欧盟只提供了其承诺的19%。

世卫组织的数据显示，低收入国家民众接种的疫苗只占全球接种疫苗总剂次的0.6%。而非洲地区疫苗完全接种率仅为7%，仍远低于全球其他地区。南非总统拉马福萨表示，疫苗不平等不仅使那些没有获得疫苗的国家付出代价，也影响全球抗疫努力。奥密克戎毒株的出现给世界敲响警钟，不能让疫苗不平等问题继续下去。

（本报布鲁塞尔、里约热内卢12月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月09日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)