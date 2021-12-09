美方滑天下之大稽，将一个在逃犯罪嫌疑人搬上所谓“民主峰会”，只会让国际社会进一步看清其假“民主”之名、行反民主之实的荒唐本质

近日，畏罪潜逃的反中乱港分子罗冠聪自称获美方“邀请”参加所谓“领导人民主峰会”，再次给所谓“民主峰会”毫无民主可言增加了铁的事实。美国政府为这名“港独”分子提供表演舞台，进一步暴露出所谓“民主峰会”实质就是要把民主工具化、武器化。

罗冠聪涉嫌煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全，是被香港警方通缉的犯罪嫌疑人。获悉罗冠聪即将再次到美国进行政治表演，香港特别行政区政府保安局严词斥责其为谋取“政治红利”，甘做外国政府和政客的傀儡，行为可耻，明确表示香港特别行政区政府将依法追究其刑事责任。这是任何一个尊重法治原则的政府应有的态度。

近年来，美方动辄以香港民主的“守护者”自居，真实企图是以“民主”之名搞乱香港。炮制涉港法案，悍然实施制裁，污蔑诋毁特区事务，包庇支持反中乱港分子，多边串联施压……美方一系列政治操弄，是在干涉中国内政、破坏香港民主。罗冠聪对香港和祖国的背叛，在那些声称要遏制中国的美国政客眼中，却拥有“独特价值”。他们一再动用这个提线木偶，将其包装为“民主斗士”，在其赴美窜访时予以会见，为其兜售“港独”主张、散播政治谎言、抹黑香港国安法和中央对港政策提供平台，这是美国干涉香港事务、支持反中乱港势力的铁证。

香港是中国的香港，美国的干涉行径不可能撼动“一国两制”行稳致远的历史大势。随着香港国安法的制定实施、香港选举制度的完善，香港局势实现由乱到治的重大转折。香港市民普遍认为，盲目追求美式民主，带给香港的并不是真正的民主，而是社会分化、恶斗，导致社会失序、经济失衡、管治失效。新选举制度正使选举回归良性竞争，香港民主正在回归为市民谋实惠、谋福祉。香港社会的这种积极转变充分说明，美国政客借“民主”之名干涉香港事务已经彻底失败。美方企图搭台为个别被通缉的反中乱港分子撑腰打气注定徒劳，掀不起任何波澜。

美方滑天下之大稽，将一个在逃犯罪嫌疑人搬上所谓“民主峰会”，只会让国际社会进一步看清其假“民主”之名、行反民主之实的荒唐本质。美国以自身标准划线，将世界上一半国家和地区划入“民主阵营”，将另一半国家归入“非民主国家”行列，这种做法本身就违背民主精神，是典型的将民主“私有化”“标签化”“政治化”。在全球性挑战日益增多、世界需要加强团结合作的当下，美国打着“民主”幌子推进地缘战略、打压异己，在世界上制造分裂和对抗，这种冷战思维和霸权行径悖逆历史大势，不可能得逞。

民主是全人类共同价值，不是美国任意操弄的政治工具。美国披着“民主”外衣维护自身霸权，已经激起国际社会的强烈反对。美政客与反中乱港分子勾结，包庇纵容违法犯罪分子，其恶行只会遭到唾弃，其阴险图谋必将以失败告终。

《 人民日报 》（ 2021年12月09日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)