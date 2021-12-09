新华社杭州12月8日电 12月8日，国务委员兼外长王毅在尼泊尔重建国际会议上发表题为《守望相助 命运与共 共创美好未来》的视频讲话。

王毅说，6年前，尼泊尔发生罕见大地震，给当地人民带来重大损失。作为尼泊尔的真诚朋友，中方在尼泊尔重建过程中始终同尼泊尔人民坚定地站在一起，克服困难，兑现承诺，取得积极成效。2019年，习近平主席对尼泊尔进行历史性访问，宣布对尼追加新的一揽子援助，明确中尼友好合作新目标，为尼重建和发展提供了更强劲动力。

王毅表示，中国将始终做尼泊尔守望相助的友好邻邦、命运与共的发展伙伴，携手抗击疫情，推动经济复苏，开展互利合作，打造中尼更加紧密的命运共同体。王毅提出三点设想：一是持续推进抗疫合作。二是继续支持震后复苏。三是深化共建“一带一路”。

王毅强调，相信通过中尼人民的团结协作，尼泊尔一定能谱写新的抗灾战疫奇迹，在国家重建振兴的康庄大道上不断取得新的成就。

《 人民日报 》（ 2021年12月09日 03 版）

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