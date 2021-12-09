新华社北京12月8日电 12月3日，中国—拉美和加勒比国家共同体论坛（以下简称“中拉论坛”）第三届部长会议以视频方式举行。会议通过《中国—拉共体论坛第三届部长会议宣言》。摘要如下：

中华人民共和国与拉美和加勒比国家共同体（以下简称“拉共体”）成员国于2021年12月3日举行中拉论坛第三届部长会议，围绕“共克时艰、共创机遇，携手推动构建中拉命运共同体”交换意见。

我们对中国国家主席习近平、墨西哥总统洛佩斯向部长会开幕式作视频致辞表示感谢。

我们回顾了在智利圣地亚哥举行的中拉论坛第二届部长级会议以来，双方积极落实《中拉论坛第二届部长级会议圣地亚哥宣言》《中国与拉共体成员国优先领域合作共同行动计划（2019—2021）》《中拉论坛第二届部长级会议关于“一带一路”倡议的特别声明》和《中拉应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议联合声明》，推动中拉论坛建设取得丰硕成果。我们感谢哥斯达黎加、萨尔瓦多、玻利维亚、墨西哥在担任拉共体轮值主席国期间，为推动中拉论坛建设所作贡献。

我们认为，近4年来中拉论坛框架下有关合作为双方增进信任、促进经济社会可持续发展、携手应对新冠肺炎疫情带来的挑战、加强拉共体的协调机制作用、推动拉美和加勒比地区一体化进程、深化中拉关系水平、深化南南合作和三方合作等发挥了重要作用，为中拉论坛可持续、包容发展奠定了坚实基础。

我们决心共同努力，在尊重、平等、多元、包容和遵守《宣布拉美和加勒比为和平区的公告》的基础上，巩固中拉论坛作为中拉整体合作与团结的主要平台地位，携手加强和扩大中拉论坛框架下各领域务实合作，持续深化平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系。为此，我们通过了《中国—拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022—2024）》。

我们重申中拉论坛第二届部长级会议通过的关于“一带一路”倡议特别声明（2018年），拉共体成员国外长对中国外长关于“一带一路”倡议的介绍表示欢迎和支持，认为该倡议可以成为深化中国与拉美和加勒比国家经济、贸易、投资、文化、旅游等领域合作的重要途径。

我们将探讨在2024年中拉论坛成立十周年之际举行中拉论坛峰会的可能性。

中国和拉共体成员国是维护国际和平安全，促进和保护人权，支持多边主义，促进可持续、包容、韧性发展、消除贫困和缓解不平等的重要力量。我们愿在多边和国际场合就共同关心的问题加强沟通协调，携手应对全球性挑战。

我们认为，新冠肺炎疫情再次表明，我们生活在一个互联互通的世界。我们应共同坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。我们重视中方关于推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界的愿景。

我们强调，应尊重彼此主权，互不干涉内政，尊重各国尊严和领土完整，尊重发展权利和社会安全体系，努力解决各国关切，坚持以和平方式解决争端。我们反对使用或威胁使用武力解决争议，反对违反国际法和《联合国宪章》、威胁主权和稳定的单边胁迫措施。

我们认为，世界多极化、经济全球化、国际关系民主化的大方向没有改变。应推动国际社会基于国际法和多边主义，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，共同塑造更加公正合理的韧性世界，以应对共同的紧迫挑战。

我们同意要尊重国际法，发扬《联合国宪章》的宗旨和原则，加强和激活联合国作为应对当今全球性挑战最有效工具的作用。为此，我们同意应坚持以《联合国宪章》宗旨和原则指导各国在国际事务中的行为，维护以联合国为核心的多边主义。

我们重申，团结、互助和合作对战胜新冠肺炎疫情造成的损失至关重要。我们高度赞赏中拉双方始终守望相助、同舟共济，开展了形式多样、卓有成效的抗疫合作。我们同意继续加强抗疫合作，呼吁国际社会基于联合国大会74/274号决议，确保发展中国家公正、平等、及时、支持、可负担地获得作为全球公共产品的新冠疫苗和相关药品。我们呼吁以科学为基础开展疫情溯源合作，反对政治化。

我们承认多边贸易体系对于促进我们的人民可持续和包容发展的重要性，加强在世界贸易组织框架下的合作与对话，共同维护以规则为基础、透明、非歧视、开放、包容的多边贸易体制，以均衡和互利的方式推动全球贸易可持续发展。因此，我们反对单边主义和保护主义。

我们欢迎中方提出的全球发展倡议，相信倡议将有助于加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，不让任何人掉队。

我们要根据各国不同国情，按照公平、共同但有区别的责任和各自能力原则，以及《巴黎协定》“国家自主决定贡献”的制度安排，全面、有效和持续实施《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》和《巴黎协定》。

我们欢迎将于2022年4月在中国昆明举行的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议，支持大会制定“2020年后全球生物多样性框架”。

我们应推动国际社会积极推进世界人权事业，加强对儿童、青少年、老年人、残疾人、土著、非洲后裔和其他处于脆弱情境的群体权利的保护。

我们同意推动加强对话合作，实施并最终制定网络空间准则和规则：应对滥用信息和通信技术（ICT）煽动或实施恐怖主义行为，健全打击网络犯罪司法协助机制，积极参与制定联合国打击使用信息和通信技术犯罪相关公约的磋商，维护网络空间和平安全。我们重视中方提出的《全球数据安全倡议》。

拉共体成员国对中国共产党成立100周年表示热烈祝贺，赞赏中国脱贫攻坚战取得的重要成就。中国和拉共体祝贺拉共体成立十一周年。双方愿携手通过经验交流互鉴加强减少各种形式和维度贫困等领域的机制建设，在兼顾中拉论坛成员国各自优先发展方向的基础上，共同推动落实联合国2030年可持续发展议程。中国祝贺部分拉共体成员国独立200周年。

中方赞赏拉共体重回发展正轨，肯定拉共体成立以来同域外伙伴的合作成果，欢迎2021年9月拉共体第六届峰会达成的重要成果。双方一致认为，拉共体应在政治协商和推进拉美和加勒比地区一体化进程中发挥更重要的作用。

我们祝贺中方举办2022年北京冬奥会和冬残奥会，并预祝取得圆满成功。中方欢迎有关拉共体成员国运动员积极来华参赛。

我们对联合国拉美和加勒比经济委员会、拉美开发银行出席本届部长会议表示欢迎，重申愿同拉美和加勒比地区组织开展对话合作，推动构建开放包容、全面均衡的中拉整体合作网络。

我们对本届部长会议取得的积极成果感到满意。拉共体成员国赞赏并感谢中方为会议所作精心安排。中方赞赏并感谢拉共体轮值主席国墨西哥积极协调拉共体成员国参会。

《 人民日报 》（ 2021年12月09日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)