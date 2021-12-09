伊万·伊万诺维奇·梅利尼科夫

中国共产党在领导中国人民追逐梦想过程中取得的重要经验，不仅对中国人民，而且对世界各国人民都具有十分重要的意义

中国是俄罗斯的新时代全面战略协作伙伴，中国共产党成立100周年在俄罗斯受到高度关注，成为俄罗斯媒体重点报道的内容之一。我们深切感受到了中国人民团结一心的热烈氛围，所有人都洋溢着对祖国取得伟大成就的由衷自豪，展示出当今中国的精神面貌。幸福写在每一个中国人的脸上，这是中国取得伟大成就的真实写照。

中国共产党的成功实践助益世界。改革开放以来，中国已经使7.7亿农村贫困人口脱贫，提前10年完成了《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。中国在科技创新、促进国际经贸往来、推动世界经济发展、维护世界和平、保护环境等诸多领域采取有力举措和取得的巨大成就，无不展现出中国共产党在当今世界发挥的重要作用。中国的综合国力日益增强，中国共产党正在践行人类命运共同体理念，在进步、合作、共赢的基础上推动全世界共同发展。

中国共产党坚持马克思主义，坚定共产主义理想，不断克服前进道路上的坎坷、困难，展现出“思想的力量”。中国共产党充分发挥中国优秀传统文化的优势，成功解决了将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的问题，展现出“民族意识的力量”。中国共产党坚决摒弃教条主义，不断寻求有效解决实际问题的新方法并建立新机制，展现出“勇于创新的力量”。中国共产党重视政策的连续性，不断推行循序渐进式的改革，取得一系列伟大的科学创新实践的成功，展现出“自我完善的力量”。中国共产党对腐败零容忍，展现出“自我净化的力量”。中国共产党建立了决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，展现出“权力约束的力量”。中国共产党严格、精确地执行发展规划，国家快速发展，展现出“效率的力量”。

中国共产党正在用令世人惊讶的速度带领中国人民实现伟大梦想。中国到2035年将基本实现社会主义现代化，到新中国成立100周年时，将建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。历史将会证明，中国共产党在领导中国人民追逐梦想过程中取得的重要经验，不仅对中国人民，而且对世界各国人民都具有十分重要的意义。

（作者为俄罗斯联邦共产党中央委员会第一副主席）

《 人民日报 》（ 2021年12月09日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)