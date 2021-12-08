人民网东京12月8日电 （李沐航）7日，第二届中日旅游论坛以线上线下相结合方式在浙江绍兴举办。中国文化和旅游部副部长张旭、浙江省政协副主席吴晶在开幕仪式上致辞，日本国土交通大臣齐藤铁夫、驻华大使垂秀夫发表视频致辞，日本驻华使馆参赞笈田雅树宣读了中日旅游论坛日方最高顾问、日本众议院议员、自民党前干事长二阶俊博的贺信。来自中国有关文化和旅游厅（局）、历届东亚文化之都当选城市代表、文化和旅游企业、行业协会，以及日本驻华使领馆、国家旅游局驻华办事处、有关都道府县驻华办事处、驻华旅游和航空企业代表等百余人出席活动，论坛在日本东京中国文化中心设立了分会场。

中日旅游论坛是落实中日高级别人文交流磋商机制首次会议成果共识的重要举措，本届论坛以“后疫情时代利用高科技手段促进中日旅游业恢复和发展”为主题，中日双方旅游业界和地方代表围绕主题进行分享交流。

张旭在致辞中表示，突如其来的新冠肺炎疫情使两国人员往来停滞，跨境旅游陷入历史低谷，但高科技手段的应用也给两国旅游发展带来了新机遇。展望后疫情时代中日旅游业的恢复和发展，他提出四点建议：一是因势利导，加强统筹规划和顶层设计；二是顺势而为，促进旅游业提质升级；三是借势而进，深化文旅创新融合；四是造势而动，发挥重要时间节点活动效应。张旭表示，希望以2022年中日邦交正常化50周年为契机，中日两国旅游业界携手一道，以旅游为载体，进一步深化两国人文交流，为推动中日关系行稳致远打造稳固的民意基础而共同努力。

齐藤铁夫表示，他所属的日本公明党在日中两国恢复邦交正常化以来，一直非常重视两国关系。他本人也将为发展日中之间的旅游交流事业全力以赴。齐藤铁夫说：“本届论坛汇集了两国旅游界的代表，旨在促进双方相互往来。论坛尤为重视日中两国地方间的互访，意义非凡。”他指出，明年是两国邦交正常化50周年，人与人之间的交流则是增进两国相互理解的基础，期待双方政府与民间携手合作，在日中邦交正常化50周年之际实现两国交流的更大发展。

据悉，论坛期间还发布了《绍兴宣言》，下一届论坛举办地日本和歌山县知事仁坂吉伸在当天的开幕仪式上发表了视频欢迎辞。

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