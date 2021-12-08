中电建签约尼日利亚最大水电站项目现场。人民网记者 姜宣摄

人民网阿布贾12月7日电 （记者姜宣）7日，中国电力建设集团（中国电建）以电建华东院名义与尼日利亚主流能源有限公司（主流能源）在首都阿布贾签署凯恩吉水电站3、4号机续建及9号机修复项目合同。

主流能源公司董事长萨尼·贝罗上校、总经理拉穆、中国电建尼日利亚首席国别代表田原、电建华东院中西非区域总经理胡定国，及尼日利亚电力部等机构代表出席签约仪式。电建华东院在杭州总部举办分会场参加线上活动。

凯恩吉水电站是尼日利亚最大水利枢纽工程，现有总装机容量760MW。主流能源于2013年获得特许经营权，是目前尼日利亚最具影响力的水电运营商。本次签约项目工程包括在现有3、4号空机坑安装两台110MW的水轮发电机组及相关附属设备，对9号机水轮发电机组及相关附属设备进行修复。

电建华东院总经理时雷鸣表示，中国电建经过十年努力和坚守，与尼方建立了深厚友谊。未来中国电建将与主流能源等伙伴继续加强合作，推动建设更绿色、更清洁、更合适的能源基础设施，为尼日利亚作出更多贡献。

田原表示，该项目巩固了中国电建在尼日利亚电力能源领域的领先地位，是中非能源合作伙伴框架下加强能源领域务实合作的典型。

胡定国表示，长期以来，中国大力支持包括非洲在内的发展中国家能源绿色低碳发展，鼓励中国企业在清洁能源领域与非洲国家开展合作进程，相信未来中国电建将为尼日利亚等非洲国家工业化发展作出更大贡献。

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