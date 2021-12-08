人民网莫斯科12月7日电 （记者张光政、荣翌）12月7日，中国驻俄罗斯大使馆以线上方式举办2022北京冬奥会中俄主流媒体专题见面会。中国驻俄罗斯大使张汉晖、北京冬奥组委对外联络部副部长万学军、俄罗斯奥委会办公厅主任普利图欣分别致辞，俄短道速滑奥运冠军特拉托夫和俄作曲家沃罗比约夫先后发言。29家中俄主流媒体近50名记者线上出席并参与答问环节。

万学军从六个方面介绍了北京冬奥会筹办进展情况。他指出，北京冬奥会是全球最大规模的冬季综合性体育盛会，是对奥林匹克精神的弘扬，更是对人类团结战胜疫情韧性的彰显。俄罗斯是名副其实的体育和冬季运动大国，中方热烈欢迎俄罗斯奥委会代表团来华参赛并取得好成绩。

见面会以冬奥暖场视频《冬梦》开始，会上播放了俄作曲家沃罗比约夫自发创作的冬奥主题音乐片《北京》，并请其分享创作历程。俄奥运冠军特拉托夫在发言中热情感叹中国举办大型国际赛事高超的组织能力和完善的设施，对中国成功举办2022北京冬奥会充满信心。

随后，与会嘉宾分别就中俄元首“冬奥之约”、反对美西方“外交抵制”冬奥会、中俄体育交流合作、北京冬奥会防疫措施、如何应对“新冠”和“政治”双重病毒以及外国媒体赴华报道政策等问题在线回答了记者提问。

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